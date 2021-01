La precoz y humillante eliminación de la Copa Argentina a manos de Boca Unidos de Corrientes en San Nicolás aún no cicatrizó. No obstante, la secretaría técnica de Central tiene en claro que le urge salir del modo reposo porque el tiempo apremia. El próximo viernes arrancará formalmente la nueva pretemporada canalla. Y el plantel necesita refuerzos. Hasta el momento sólo está garantizada la presencia de Marco Ruben, quien repentinamente decidió volver a ponerse los botines. Ante este particular cuadro de situación, los dirigentes intentarán encarar con determinación los sondeos que tienen abiertos. El reto inmediato es abrochar la llegada de un arquero y uno o dos defensores. Ahí entran en la órbita auriazul el ecuatoriano Alexander Domínguez, el juvenil Joaquín Novillo y el experimentado Pablo Alvarez. Mientras que otro tema a cerrar cuanto antes es la contratación de un preparador físico con marcado roce tras la reciente renuncia del profe Ernesto Colman.