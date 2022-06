Emiliano Vecchio pasó la revisión médica y se convirtió en refuerzo de Racing

"Me quise quedar a jugar en la reserva, no lo tuvieron en cuenta. Y me fui para no extender una guerra" en la que iba a "salir perdiendo el club", sostuvo el jugador este martes en ESPN.

"Entendí que lo más conveniente era irme y que cada uno siga su camino. Yo voy a ser hincha de Central toda la vida. Pero llega un momento en el que uno molesta y tiene que dar un paso al costado. Decidí eso por el bien del club", agregó rompiendo el silencio después de su partida de Central.

Vecchio llegará a Racing con el pase en su poder después de quedar libre de Central. Esta condición simplificó las negociaciones entre las partes.