Elías Gómez: "La idea es volver a Central"

Se fue del pago que lo formó y lanzó al profesionalismo porque veía que no avanzaba. Elías Gómez recaló en Argentinos Juniors y fue construyendo con calidad un gran espacio en La Paternal. Hoy es una pieza clave en la estructura táctica del bicho. El destino lo pondrá esta noche frente a la narices del club que lleva en el corazón. “Nuestro objetivo es quedarnos con los tres puntos porque desde que se reinició el torneo no pudimos ganar en casa”, afirma el lateral izquierdo en diálogo con Ovación. A la hora de hacer eje en el campo de las posibilidades y sueños a futuro, el defensor no dudó: “La idea es volver a Central. Es como una espina que tengo de ser titular en el equipo del que soy hincha”, acotó.

¿Se puede decir que desde lo personal tenés sensaciones encontradas por lo que representará este partido?

Sí, es que realmente es así. Aunque lo más importante será tratar de terminar bien esta Superliga. Lo ideal sería cerrar la campaña en casa de la mejor manera.

¿Sienten impotencia porque no llegaron a la última fecha con chances por el título?

Nos quedamos más que nada con lo positivo que terminará siendo el balance. No hay que olvidarse de que cuando arrancamos el campeonato nuestra meta era alejarnos del descenso. Luego fuimos sumando cada vez más hasta que pudimos estar ahí, bien arriba. Pese a que hoy por hoy la lucha por el título quedó en poder de otros, lo cierto es que obtuvimos una buena cantidad de unidades, que en definitiva era lo que queríamos y buscábamos desde el inicio. No obstante, intentaremos seguir sumando en la Copa de Superliga porque queremos clasificar a alguna copa.

Desde afuera se te ve con mucha confianza y aplomo.

Acá me dieron la chance y confiaron desde el inicio, por lo cual eso me ayudó a crecer en el día a día. Tanto al entrenador (Diego Dabove) como a la directiva les estoy retribuyendo esa confianza que siento. Maduré bastante y trato de aprovechar cada oportunidad que me dan.

¿Se puede decir entonces que lo que soñaste en Central lo vivís en Argentinos Juniors?

Sí, lo veo así. Sobre todo porque poder terminar un torneo jugando y sintiéndome importante es algo que todo jugador siempre busca. En Central no pude hacerlo por diversas circunstancias, pero en la vida siempre quedan metan por cumplir.

¿Esa meta es poder volver a tener una chance en Central?

Obvio. La meta es volver. No sólo soy hincha de Central, sino además hice las infantiles y todas las inferiores en el club. Por eso también es como una espina que tengo, es decir, ser titular en el equipo del que soy hincha.

¿Te quedó algún rencor con alguien por tener que dejar el club de manera casi obligada?

No, no tengo ningún resentimiento hacia nadie. Lo tomo como que toda experiencia es buena. Aunque en mi caso, estando en Central siempre la peleé o esperé mis oportunidades como cualquier otro chico que era de la casa. No se me terminó dando, pero apareció Argentinos y acá estoy, sumando en el plantel como un titular más, algo que antes no podía lograr.

El cambio de aire te favoreció.

Totalmente. Estoy más maduro y tengo rodaje, algo que me ayuda a crecer como profesional. Si bien hoy en día soy jugador de Argentinos porque hace poco compró el 50 por ciento del pase, también es verdad que la otra mitad sigue siendo de Central. Es más, en algún momento se dará la oportunidad de volver, y al ser hincha, la idea es volver. No sé en qué momento se podrá dar, aunque la ilusión está.

¿Qué pasaba por tu cabeza cuando veías desde afuera que Central improvisaba con Brítez, Colazo o Jonás Aguirre en el lateral izquierdo?

Nada en particular porque cuando decidí irme lo tomé para bien. Por lo tanto, desde entonces miro todo como un hincha más. Incluso considero que Brítez terminó siendo el refuerzo que más rindió en el pasado semestre pese a que jugaba en otra posición.

¿Cuando estabas en Central la tenías compleja porque había mucha competencia en el puesto?

Ni hablar. Si no la tenía que pelear con el Kity (Villagra) era con Pablito (Alvarez) o con Rafa (Delgado) o el Poncho (Parot). No era sencillo ganarme el lugar, por eso cuando surgió primero la chance de ir a Defensa y Justicia y luego venir a Argentinos no dudé. Ahora espero cerrar una buena Superliga.

En ese aspecto sabés que pintan como favoritos si se tiene en cuenta que Central perdió dos de los últimos tres partidos que jugó de visitante.

Cada partido es una historia diferente. La verdad es que Central parece tener dos caras. Una cosa es en el Gigante y otra es cuando juega afuera pese a que los equipos de Cocca se plantan de entrada de la misma manera en cualquier cancha. Creo que hasta el técnico se debe preguntar por qué lo golean cuando siempre intenta ir al frente.

¿Hablan en el plantel sobre lo flojo que viene Central fuera de Rosario?

No, pero la idea es sumar los tres puntos porque desde que se reinició el torneo no pudimos lograrlo en nuestra cancha. Queremos terminar lo más arriba posible. No sólo en la Superliga sino además en la próxima Copa de Superliga.