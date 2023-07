"El VAR es un negocio donde algunos se hacen millonarios"

Luis Oliveto, exárbitro del fútbol argentino, se mostró muy crítico este viernes con la utilización del VAR, luego de otro yerro obsceno al no convalidarle a Unión un gol lícito frente a Boca en el estadio 15 de Abril. "Mi opinión con respecto al VAR es que desde el minuto menos uno, es un negocio donde algunos vivos se hacen multimillonarios, no sirve para nada", djo.

El exárbitro insistió en que "la culpa es de los que manejan el negocio, el fútbol no les interesa, hay que aguantársela, nadie protesta, hay 30 fallas en la regla, seguimos con el circo, protesta en serio, tenés que tener el culo limpio, cuando se la dan a favor se callan, está cansado de todo, es el fútbol de los cagones del mundo, te pegan una patada en el pie y se dan vuelta para que el VAR los eche".

>> Leer más: Se cayó el sistema, no hubo VAR y Nicolás Lamolina fue duramente criticado

Cuando le preguntaron por el rol y la responsabilidad de Federico Beligoy, actual director de arbitraje, sostuvo que "Beligoy es el que designa, no dirige, pero los que deciden son los que están dentro de la cancha. Hace lo que puede, una vez le dije a uno, mucho antes, si agarraste esto hay que echar a 100 árbitros y empezar de cero. Grondona no lo quiso hacer, hoy estamos pagando las consecuencias. No le quito ni le pongo. Dentro de AFA es un problema querer hacer cosas bien, me fui hace 27 años por lo mismo, como no estoy, no puedo hablar bien o mal".

En la parte final, subrayó que "la AFA tendría que estar compuesta por un porcentual de jugadores, árbitros y dirigentes, que una pata piense en el fútbol y otra en el negocio. Estoy en contra desde el minuto uno, el VAR no sirve para nada, hay ejemplos cada domingo a nivel nacional, internacional y copas internacionales".