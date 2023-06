El Uruguay del Loco Bielsa volvió a ganar: se impuso 2 a 0 ante Cuba

Por eso los componentes de la generación integrada por Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Fernando Musler a y compañía no tienen todavía lugar en la extensa lista de convocatorias que tiene el rosarino.

Tampoco algunos otros más jóvenes como Federico Valverde o Darwin Núñez, que si bien no formaron parte de estas primeras citaciones, sí serán parte de las mismas a partir de las Eliminatorias Sudamericanas que se iniciarán en septiembre próximo.

Por lo pronto otro que se ganó un lugar en la consideración del Loco aprovechando los minutos que le dio tanto en el encuentro anterior que Uruguay le ganó por 4 a 1 a Nicaragua como hoy, fue el delantero Maximiliano Araujo, autor del segundo tanto a los 35 minutos del complemento.

https://twitter.com/Uruguay/status/1671347291481841664



El técnico de la Selección habló luego de la victoria 2-0 frente a Cuba, en el cierre de la Fecha FIFA.



https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/MleugFXZVN — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 21, 2023

Ahora Bielsa probablemente regrese a Rosario para la despedida del próximo sábado de Maximiliano Rodríguez en el estadio de Newell's Old Boys que lleva su nombre, y allí se cruzará con un Lionel Messi del que hoy dijo Javier Tebas, presidente de LaLiga española, que "no es necesaria su presencia" para levantarle las acciones. Seguramente el "Loco" añorará no haberlo tenido a "Lío" en su esplendor en la selección argentina.