El último córner, ante Colón

Además del gol, Gil volvió a ejecutar un córner que terminó en gol, como en tantos otros partidos. La última vez que eso había sucedido fue contra Colón, una imagen que el futbolista recordaba claramente.

"Lo recuerdo, fue con gol del Chaqueño Herrera. Contra Gremio también tuve una asistencia, pero por Superliga hacía tiempo que no pasaba. Mientras ayude para el equipo todo vale".

Pasaron muchos tiros de esquina de aquel gol a este. Siempre digo que es 50 y 50 entre el que lanza y el que cabecea. Si tiro bien los córners y nadie cabecea es culpa del otro, pero si los tiro mal es culpa mía porque ejecuto mal. En esto la confianza es fundamental. Todavía no conseguimos nada porque ganamos un partido después de muchos meses y nos queda un solo partido en la Superliga y aspiramos a mejorar.

¿Contra Argentinos pisaste más el área?

Sí, pero porque me lo pide el técnico. Si no me caga a pedo. Ya con casi 28 años tengo que potenciarme más y darle más valor a mi juego. No estaba pisando tanto el área pero ahora tengo que hacerlo. Antes no hacía tantos goles y eso también lo tendré que agregar.