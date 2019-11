Diego Zabala viene de hacer uno de los mejores partidos desde que llegó a Central, en el que convirtió su segundo gol en Arroyito. Este, al igual que frente a Talleres, fue por izquierda. "El técnico me da libertad y eso está bueno", destacó el mediocampista, quien le apuntó a la "efectividad" como elemento principal en la mejora del equipo.

"Cuando Diego (Cocca) me llamó me hizo entender en qué posición me quería y yo lo tomé como un desafío. Todos saben que me siento más cómodo como volante por derecha, pero por circunstancias del juego los dos goles que tengo los hice por izquierda. Me gusta moverme dentro del área y está bueno que el técnico me dé la libertad de jugar en esos lugares. En el fútbol de hoy si jugás en un solo puesto te comen. Si querés estar en un nivel alto tenés que adaptarte a varias posiciones. No es sólo decir «me instalo acá y nada más». Al técnico le dije dónde me sentía más cómodo para que pueda tener una variante más", relató el uruguayo.

Y agregó: "Estoy contento en Central, estoy bien. Sé que tengo mucho más para dar. Quiero tener más continuidad, terminar un partido los 90 minutos y siempre me exijo en el día a día. Por suerte con Aldosivi pude encontrar el gol y siento que hice un buen partido, algo que me estaba faltando. En lo personal estoy bien y trato de mejorar porque me tengo mucha confianza".

Reserva: viaja hoy, juega mañana

Hoy, a las 8, el plantel de reserva que conduce el Kily González partirá rumbo a Santiago del Estero, donde enfrentará a Central Córdoba mañana, a las 9. Los 18 que viejan: Marcelo Miño, Raúl Chamorro, Gonzalo Gómez, Nahuel Franco, Lautaro Blanco, Mateo Tanlongo, Rafael Sangiovani, Martín Parada, Luciano Ferreyra, Gino Infantino, Nahuel Castro, Juan Pablo Romero, Fernando Godoy, Matías Locascio, Gonzalo Atardo, Franco Sarco, Franco Bustos Glavas e Ignacio Russo.