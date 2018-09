El Ruso Rodríguez se casa con la periodista Daniela Katz

El exarquero de Rosario Central Diego "El Ruso" Rodríguez que emigró en enero a préstamo a Japón donde juega en JEF United Chiba se casará el próximo 22 de diciembre con la periodista deportiva Daniela Katz.

La conductora del programa Maratón 2018 que va de lunes a viernes al mediodía por la TV Pública recordó cómo fue la propuesta: "La verdad que me sorprendió. En mayo viajé para allá y fuimos a caminar, por una playita cercana a Shiva, que es donde él está viviendo. Me miraba y no me decía nada, porque es de esas personas que le cuesta expresar sus sentimientos, hasta que de repente me dice ¿te querés casar conmigo?".

"Obviamente enseguida le dije que sí, porque nunca tuve ninguna duda de que tarde o temprano se iba a dar, ya que en cuanto lo conocí me di cuenta que era la persona que quería que me acompañe por el resto de mi vida", agregó.

ruso.rodriguez2.PNG



"Por los tiempos de él tenía que ser sí o sí diciembre o junio, entonces dijimos bueno, que sea en diciembre. Forzamos un poco esa fecha porque eso hace que la luna de miel sea más corta, porque en enero se tienen que presentar en los clubes. Así que estoy sorprendida pero feliz", explicó.

"Nos conocimos el Día del Amigo del año pasado, y él a los 15, 20 días se tenía que ir a Rosario (estaba jugando en Central), así que desde ahí sabía que tenía que jugármela si quería seguir conociéndolo. A Japón se fue en enero y ahí arrancó mi odisea", afirmó sobre la relación que mantiene a más de 18 mil kilómetros de distancia.

"En este tiempo lo fui a visitar tres veces. Lo positivo es que los dos hicimos un esfuerzo muy grande para intentar llenar esos espacios. Mis días fueron irme a dormir a las dos de la mañana, que él llega de entrenar y puedo charlar relajada, y después levantarme como una campeona como si nada", afirmó.

"Los dos cuando nos conocimos sabíamos que no éramos una persona más en la vida del otro, y que si apostábamos a esto sabiendo las complicaciones que íbamos a tener, íbamos a ir para adelante porque los dos buscábamos exactamente lo mismo, entonces el esfuerzo sabíamos que lo teníamos que hacer. Sabíamos que con confianza y estar presentes nuestra relación se iba a sostener y hasta fortalecer. Si pasamos esta podemos pasar cualquier cosa", destacó, para luego meterse en las claves para sobrellevar la distancia.