El remo debuta en los Jadar 2025: Rosario aporta talento y mira a los Juegos Odesur
El remo debuta en los Jadar 2025: Rosario aporta talento y mira a los Juegos Odesur

La Capital | Ovación | remo

Desde la Asociación Rosarina de Remo, cuentan cómo se preparan para los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) que se realizarán entre el 9 y el 14 de septiembre y serán la antesala de los Juegos Suramericanos Odesur 2026

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

7 de septiembre 2025 · 06:10hs

Deportistas de todo el país se preparan para los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025 que arrancan en Rosario la semana que viene, del 9 al 14 de septiembre. El evento reunirá a cerca de 3.500 atletas de todo el país en más de 60 disciplinas olímpicas y paralímpicas y tendrá sedes repartidas en distintos escenarios deportivos de la ciudad, además de subsedes en Santa Fe y Rafaela.

Desde la Asociación Rosarina de Remo destacaron que la competencia será un gran escenario para mostrar el trabajo de formación y alto rendimiento que vienen desarrollando con sus equipos y afianzar el camino hacia los Juegos Suramericanos Odesur del próximo año, que se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre.

Chimy Ávila, quien vistió la camiseta de Tiro Federal, no tiene un buen presente en Betis y podría emigrar.

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

Central recibe a Boca en el Gigante de Arroyito por la fecha interzonal del Torneo Clausura

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Es la primera vez que el remo compite en los Jadar como disciplina. Antes solo existían copas provinciales y torneos nacionales, pero con las asociaciones santafesina y rosarina se están impulsando competencias locales y provinciales. Desde 2019 la Asociación de Clubes de Remo de Santa Fe organiza un calendario propio y actualmente, la provincia tiene 16 clubes de remo, igualando en números a Buenos Aires y superando en cantidad a Uruguay, mientras que en Rosario hay nueve clubes activos donde se practican remo”, explicó Augusto Robert, al frente de la Asociación de Remo.

Estos son: Rosario Rowing Club, Club de Regatas Rosario, Club Atlético Rosario Central, Club Remeros Alberdi, Sorrento Open Club, Club Náutico Malvinas Argentinas, Club Náutico Sportivo Avellaneda, Club Peña Náutica Bajada España y Club Náutico Rosario.

La Asociación que representa al remo rosarino fue fundada recientemente en la ciudad, en el año 2024 y está integrada por los clubes Regatas Rosario, Remeros Alberdi, Rosario Rowing Club, Peña Náutica Bajada España y el Club Náutico Malvinas Argentinas.

El objetivo principal es fomentar el desarrollo local del remo, generar competencias propias en la ciudad y acercar el deporte a nuevos practicantes. También son los impulsores de dos campeonatos anuales, una es la competencia en remo travesía, orientada a la participación recreativa y al disfrute del río, con recorridos adaptados para distintos niveles. La otra es en remo promocional, pensada como espacio de iniciación, con categorías para niños, adolescentes y adultos que se inician en la disciplina.

Un deporte en expansión

En los Jadar se conformó una selección provincial donde Gustavo Pacheco quedó a cargo como entrenador del equipo integrado por deportistas jóvenes de clubes de Rosario y la provincia, seleccionados por su proyección y rendimiento en competencias nacionales. Pacheco fue remero olímpico en los Juegos de Barcelona de 1992 y entrenador de la selección nacional en Londres 2012. Hace meses que viene desarrollando un plan de entrenamiento específico con los atletas provinciales, que incluye doble turno en el agua y preparación física, con el objetivo de elevar el nivel competitivo y proyectar a varios de ellos hacia la selección argentina de remo en categorías juveniles y mayores.

Son jóvenes de entre 17 y 24 años, con buen nivel y proyección, que están entrenando todos los días. La participación local la aportan clubes como Regatas, Rowing y también habrá representantes de remo del club Bajada España que correrán en los Jadar. Al ser una competencia interna, van a venir a jugar jóvenes de la Selección Nacional de Remo y otros que son de equipos de clubes de todo el país”, señaló Robert.

El especialista precisó que actualmente hay cuatro remeros de Rosario en la Selección Nacional mayor y cuatro en la junior. A su vez, sostuvo que la ciudad está en condiciones de aportar cuatro remeros para los Odesur. Todos son de nivel sub 23 y entre los deportistas destacados se encuentran: Emilio Battilana (Regatas Rosario), Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco (Regatas Rosario), y Juan Ignacio Gijón (Rowing), que jugarán los Jadar de la próxima semana. Otras dos figuras en condiciones de disputar el torneo sudamericano son: Emiliano Calderón (Regatas), y Elena Cerrudo (Panamericano Junior).

También explicó que la experiencia de los Jadar servirá para evaluar la utilización de la Laguna Setúbal como sede de los Odesur. Será clave comprobar la profundidad, que requiere mínimo de 2 metros, y la pista, con 2.000 metros de largo y 100 de ancho. En cuanto a la modalidad de competencia, contó que los remeros competirán en botes single, doble, cuádruple y de ocho, en trayectos que duran unos seis minutos y donde gana el bote que primero cruza la meta, tras una largada en línea con todos los equipos al mismo tiempo.

Trayectoria local

El calendario nacional de remo está marcado por seis grandes competencias que convocan a los mejores clubes y deportistas del país. Entre ellas se destacan la Vendimia en Mendoza, las tres regatas que organiza el Club Náutico de Villa Constitución, la tradicional cita en la Laguna de los Padres en Mar del Plata, el encuentro de Villa Carlos Paz en el lago San Roque y las pruebas en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, considerada la más importante a nivel organizativo.

En el plano internacional, la disciplina tiene como máximos desafíos el Campeonato Mundial, los Juegos Sudamericanos (última edición en Asunción 2022), el Panamericano Sub 23 en Paraguay y diversos torneos clasificatorios. Este año, entre el 21 y el 28 de septiembre, se disputará el Mundial en Shanghái. Si bien la selección argentina no atraviesa su mejor momento, supo brillar en el pasado: en Lima 2019 consiguió una medalla de oro y en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 la remera María Sol Ordás, del Club Regatas San Nicolás, conquistó el oro en la categoría Sub 18.

Además, el remo argentino supo tener su época dorada de la mano del deportista Alberto Demiddi, nacido en Buenos Aires pero criado en Rosario, ciudad en la que se desempeñó como remero del Club Regatas. En 1970, Demiddi alcanzó la cima del remo mundial al consagrarse campeón mundial en single scull, logrando que Argentina alcance el puesto más alto por primera y única vez en esta disciplina. Así logró volverse un referente del deporte, inspirando a generaciones de remeros que siguieron sus pasos en clubes como Regatas Rosario y Remeros Alberdi.

En la ciudad este deporte comienza a finales del siglo XIX con la fundación del Club de Regatas Alberdi, que luego se transforma en el Rosario Rowing Club. Luego, a principios de 1900, se funda el Club de Regatas Rosario y el Club Remeros Alberdi.

Robert destacó que: “en apenas 80 años, el remo rosarino pasa de formalizarse a ser el mejor del mundo en los 70 con Demiddi. Entre la fundación de los clubes y Londres 2012, el remo logra posicionar a 50 remeros olímpicos de Rosario, de los cuales 48 pertenecen al Club Regatas Rosario, siendo el que más triunfos tiene del país”. Este club se destacó por conquistar campeonatos panamericanos, europeos y mundiales.

El dirigente precisó que actualmente hay unos 700 practicantes distribuidos en los clubes de la ciudad, que funcionan como núcleo principal de la actividad ya que no hay lugares privados que desarrollen este deporte.

Para sumarse, el único requisito es saber nadar, ya que cada espacio ofrece escuelas de remo y facilita los botes, pero, en general, la práctica requiere abonar la cuota social y un adicional por entrenamiento.

Mientras que, en la modalidad olímpica, los remeros arrancan el entrenamiento entre los 12 y los 14 años y cerca de los 25 años pasan a la categoría máster. Las competencias que corren pueden ser en botes individuales, dobles, de cuatro y de ocho, utilizando un sistema de carro que permite impulsarse primero con las piernas y luego remar.

Un dato que destacó Robert es que, a diferencia del kayak, en remo se avanza de espaldas al rumbo, lo que exige técnica y coordinación.

remo Juegos Odesur

