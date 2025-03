El raro caso de los dos primeros jugadores de Central en llegar a las cuatro amarillas

A esta altura del torneo cualquier hincha de Central podría imaginar que los primeros futbolistas en llegar al límite de amarillas podían ser los volantes centrales o los defensores, pero no nada de eso. Lo que están en esa situación son otros .

Siempre se dijo que el fútbol no tiene lógica, aunque a la larga casi siempre se termina imponiendo. Hay circunstancias que rompen con cualquier tipo de pronóstico. Vaya si es sorpresa. Es que los jugadores en cuestión son nada menos que Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz . Toda una rareza. A tal punto que se trata de los goleadores (ambos llevan convertidos cuatro tantos) del equipo que dirige Ariel Holan .

Como sea, Malcorra y Campaz son hoy quienes ya caminan por la cornisa, sabiendo que cuando vean la próxima tarjeta amarilla deberán quedarse afuera un partido. No les quedará otra que cuidarse, aunque es un hecho que la idea será “limpiarse” antes de que el Canalla comience a disputar los octavos de final del torneo Apertura, instancia en la que ya casi parece tener un lugar asegurado.

CentralCML.jpeg Juntos son dinamita. Malcorra y Campaz se entienden a la perfección, pero también pegan y protestan. Celina Mutti Lovera / La Capital

Es cierto que en el fútbol moderno casi todos atacan y, suele decirse mucho más, que todos defienden, pero más allá de eso hay roles lo suficientemente claros y establecidos que no hacen otra cosa que darle lugar a la lógica. Por eso, en un contexto “normal”, las fuertes infracciones y las tarjetas deberían ir hacia los futbolistas cuya principal función es la obstaculización del juego del rival.

Central en las primeras 10 fechas

En Central en estas primeras diez fechas no pasó nada de eso. Si no, no se entiende cómo Malcorra y Campaz hayan sido los primeros en llegar a las cuatro amarillas.

Es que se trata de futbolistas que están para generar, si se quiere, la amonestación en los rivales y no las propias, más allá de que muchas veces tengan que oficiar como primer dique de contención. Seguramente el 10 y el 99 fueron víctimas de faltas que significaron amonestaciones para el rival, pero también se dio a la inversa.

Sería mucho más entendible que jugadores como Franco Ibarra, quien muchas veces batalla en soledad en el mediocampo contra los rivales, los zagueros centrales o los marcadores de punta hayan sido los grandes candidatos a ganarse una mayor cantidad de amarillas.

MalcorraMB.jpeg Malcorra discute con el árbitro Mastrángelo y con Rojo, en La Bombonera. Ese día Nacho fue amonestado. Marcelo Bustamante / La Capital

El contraste con los jugadores de marca

Vaya el contraste, Agustín Sández tiene tres, mientras que Ibarra, Emanuel Coronel y Carlos Quintana están con dos, la mitad de las que ya sumaron dos de los jugadores más habilidosos y desequilibrantes del equipo (dos también tiene Enzo Copetti, mientras que con una están Gaspar Duarte, Tomás O’Connor, Jorge Broun, Jonatan Gómez, Agustín Bravo, Federico Navarro y Juan Giménez).

Suele pasar que hay jugadores que no tienen aceitada la mecánica de la marca muchas veces las faltas que cometen son groseras. El “no saben pegar” es una marca registrada en el análisis futbolero de la tribuna y se escucha a menudo.

Malcorra fue amonestado en los partidos ante San Martín de San Juan, Newell’s, Sarmiento y Boca. En tres de ellos por infracciones y en el restante (Sarmiento) por protestar.

Y Con Campaz sucedió algo similar. El colombiano vio la amarilla en el clásico contra Newell’s, Boca, Talleres y Gimnasia, y también la mayoría por faltas. En alguna por mostrar su enojo con el árbitro y patear la pelota lejos.

CampazSSM.jpeg Dolor de cabeza para Campaz. El colombiano está al límite y cuando reciba una amarilla más quedará suspendido. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Como sea, cuando la lógica indicaba que los jugadores con vocación de marca serían los primeros en llegar a las cuatro amarillas, Nacho y el Bicho rompieron todos los esquemas.

El Negro y las rojas

Tranquilamente este dato, que no deja de ser de color, aunque llamativo, puede ser emparentado con otro hecho curioso que marca la historia de Central en lo que tiene que ver con las tarjetas. Es que el futbolistas con más expulsiones es el Negro Palma, a todas luces uno de los mejores y más respetados de la historia.

El eterno capitán canalla y tres veces campeón con el club de Arroyito fue expulsado en 16 ocasiones. Catorce de esas rojas las vio en torneos de primera división y las dos restantes en el campeonato de la Primera B, en 1985.

Aquello fue una larga historia de un jugador emblema, con muchísimos partidos con la camiseta de Central y temperamental como pocos. Si el Tordo es el más expulsado de a historia de Central, cómo Malcorra y Campaz no van a poder ser lo más amonestados en un torneo.