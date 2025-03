El mensaje pacificador de Scaloni, recordando a Messi y Neymar sentados en el Maracaná

A diferencia del entrenador brasileño Dorival Junior, que confirmó la formación de su seleccionado, Scaloni no adelantó los once de Argentina, aunque dio una pista grande: "El equipo será parecido al del otro día, con el ingreso de De Paul" , quien entraría por Giuliano Simeone.

Scaloni le quitó dramatismo

La conferencia comenzó con un pedido de opinión de Scaloni sobre las declaraciones picantes de futbolistas brasileños, entre ellos las de Rapinha ("Vamos a darle una paliza").

"No profundicé en las declaraciones de los jugadores. Me las han comentado. La imagen que nos tiene que quedar es la de 2021 (final de la Copa América, en el Maracaná), con Leo (Messi) sentado en las escaleras con Neymar, siendo amigos el mejor jugador del mundo y el segundo mejor del mundo. Eso lo dice todo. Después son 90 minutos adentro de la cancha, y todos quieren ganar. No tiene que pasar de ahí, y no va a pasar", sostuvo.

image - 2025-03-24T160528.977.png Neymar y Messi, sentados en las escaleras del Maracaná tras la victoria del seleccionado argentino en la final de 2021.

Acerca de las denuncias de Brasil sobre la posibilidad de que sean víctimas de racismo durante el partido, manifestó: "Espero que la gente que vaya aliente a la selección argentina. Y no darle mucha más vuelta".

La vigencia del seleccionado argentino

Tampoco le dio relevancia a la posibilidad de que el seleccionado argentino supere el scratch en los entrenamientos entre sí en caso de conseguir un triunfo. "Es un partido de fútbol, pero no deja de ser para nosotros un partido para consolidarnos. Para ustedes quizás sea importante (la estadística). Para nosotros que vayamos creciendo como equipo. Es una prueba linda para demostrar que el equipo sigue vigente", subrayó.

Scaloni realzó el desempeño de sus futbolistas, capaces de que se note lo menos posible la ausencia de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul, tal cual sucedió el viernes frente a Uruguay. "Lo que nos llena de orgullo es que el equipo es competitivo y que cada uno aporta, que ninguno nos va a dejar tirado", manifestó.

"El entrenador lo que hace es adaptarse a lo que tiene. Y lo que tiene es un grupo de jugadores enormes, que se brinda al máximo por la camiseta de la selección. Mis sensaciones son de agradecimiento", declaró.

Saber jugar siendo dominado

Metido de lleno en el juego en sí, habló del partido que puede llegar a darse en el Monumental. "Hay momentos donde podés dominar y en otros que te dominen. Hay que estar preparados para esos otros momentos, contra una de las selecciones más grandes del mundo. Para contrarrestarlo hay que jugar en el campo contrario, si es posible, y atentos a la contra de ellos. Imagino que será un partido parecido al de Uruguay", señaló.

Consultado acerca de lo que le causa mayor satisfacción del plantel, respondió: "Disfruto con verlo competir, sabiendo que hacer en todo momento. Cuando hay que sufrir, se sufre, como pasó durante 20 a o 25 minutos contra Uruguay. Es lo que valoro del equipo, que se agrupa sabiendo que eso va a pasar y habrá momentos en los que tenga que someter al rival", destacó.

Scaloni consideró que el desarrollo del encuentro será tan disputados como otros Argentina y Brasil. "Estos partidos siempre se jugaron así, siendo trabados, difíciles. Imagino que con los grandes jugadores que tiene Brasil de mitad de cancha hacia adelante será un equipo ofensivo. Hay que estar atentos y desde el control de la pelota tratar de hacerles daños y que no nos agarren mal parado", dijo.