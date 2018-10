El lugar: Rosario, el escenario que casi todos quieren

El Coloso Marcelo Bielsa puede ser el escenario. El Gigante de Arroyito también. Es como cantan los hinchas "no importa en qué cancha juguemos..." sino que sea en Rosario. La cancha para el clásico debe ser en esta mismísima ciudad tan futbolera, en la que no pueden faltar estos partidos tan esperados por todos. Así parecen entenderlo ya los dirigentes de Central y Newell's, que se pronunciaron a favor de que este trascendente cotejo por los 4º de final de la Copa Argentina se disfrute en una cancha u otra, pero acá. Que se defina por sorteo y la moneda, el papelito o el palito más corto o más largo sea lo que determine dónde jugar. Nada de ir a otra cancha. No es ni preferible, ni recomendable, ni mejor que el clásico se juegue afuera de Rosario. Mudarlo a Santa Fe era la idea original de la organización de la Copa, que justamente se basa en partidos en cancha neutral y, muchas veces, a considerable distancia. Ellos pretendían llevarlo a la cancha de Colón, pero para qué arriesgar a más inconvenientes y posibles incidentes en el traslado de hinchas. Sin dudas, sería duplicar riesgos en el salir y volver de Rosario.

Además, ya es tiempo que Rosario se pare de frente a su clásico. Así como puede organizarlo (debe entenderse que con la colaboración de ambos clubes, con sus hinchas; de la seguridad y el gobierno, provincial y local) con asistencia única de locales como se viene haciendo, es tiempo de dar un paso más en firme.

Ya quedó muy lejos el último clásico con tribunas decoradas con los colores de uno y otro en aquel 18 de abril de 2010 (1-1 en Arroyito). Un tiempo más que suficiente de "castigo" para los hinchas de verdad.

Y si se mira a los costados, sin ir más lejos el próximo domingo, en Córdoba se jugará el clásico Talleres-Belgrano con ambas hinchadas. Jugarán en forma oficial después de cinco años porque, justamente, el anterior fue por la Copa Argentina 2013.

Sí. La competencia por la que jugarán Newell's y Central el próximo ¿17 de abril? ¿Esa fecha? Puede ser (ver página 2). Justo el "día de la lealtad" dirían los partidarios peronistas. Algo que quitándole esa esencia debería ser la lealtad definitiva por los colores y no a la violencia.

Y el hecho de que la Copa Argentina sea una competencia con partidos en canchas neutrales (en este caso igual lo sería, sea cual fuera la cancha sorteada), también en aquella edición del 2013 se jugó otro clásico en uno de los dos estadios de la ciudad, como fue el de Atlético Tucumán, el elegido para disputarse la eliminación con San Martín.

Entonces, queda que se reúnan las partes (estaba pautada para hoy "a puertas bien cerradas", pero fue puesta en duda) y que lleguen a un acuerdo para gritar a viva voz que el clásico volverá a Rosario con las dos hinchadas dándole vida a la pasión futbolera.