El Kun Agüero reveló cuál sería el futuro deportivo que de Lionel Messi

El ex atacante de habló del rosarino y, sin ser muy certero, dijo que las posibilidades de un regreso a España son reales

Lionel Messi aún debe resolver oficialmente su futuro deportivo y no son pocos los clubes que aguardan una resolución. El contrato con PSG concluye a fines de junio y la entidad francesa sería la prioridad, pero no es un secreto que Barcelona pretendería recuperarlo con el fin de que concluya su carrera en el club con el que logró una gran cantidad de títulos.

Sergio Agüero es uno de los amigos y el que lo conoce bastante, por eso se animó a tirar una punta sobre lo que sería su futuro. El ex delantero de Barcelona y Manchester City se refirió a las chances de que vuelva al club culé y revolucionó a los fanáticos azulgranas.

"Creo que Leo debería retirarse en Barcelona. Es su casa y tendría que terminar su carrera aquí. Laporta (presidente del club) tiene hacer el esfuerzo para traerlo. Nació en Barcelona, hay un 50 y 50 por ciento, no lo sé", adelantó de manera muy relajada durante el programa de la Kings League junto a Gerard Piqué, el youtuber Ibai Llanos y el periodista catalán Gerard Moreno.

Más adelante el Kun añadió: "Como a todos, como a mí me vino a buscar el presidente, es algo normal. Vos no podés ir a presentarte y decir quiero jugar acá. Me parece que el presidente es el que tiene todo para hacerlo y si lo hace estaría yo creo que está más cerca de volver".