¿El Kily se la jugará por Novaretti o Bottinelli?

Cristian González tiene un nuevo reto frente a sus narices. Deberá jugar contra el Tomba con una sola misión: ganar para no apagar la llama de la esperanza en busca de clasificar a la Zona Campeonato. Por el momento, el equipo canalla está empantanado en la Copa de la Liga Profesional. El Kily viene metiendo mano entre fecha y fecha, pero el equipo no aparece en la dimensión esperada. No obstante, el Kily está muy decidido a dar un nuevo golpe de timón en para intentar recuperar terreno. Además ya no hay tanto margen de error para poder clasificar a la zona que apuntada desde un primer momento.