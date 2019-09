El Kily piensa si sigue en el cargo de la reserva canalla

Fue una mañana caliente en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria. Que excedió ampliamente lo que fue la derrota de la reserva por 2 a 1 ante Racing en la cancha del "Pozo". Es que luego del partido el referente auriazul Cristian González expresó en el vestuario su intención de dejar el cargo de entrenador de la reserva, ya cansado de algunas situaciones que vienen ocurriendo en el manejo de la estructura de la reserva. De hecho, el Kily se reunió luego del partido con el dirigente Guillermo Hanono, quien intentó convencerlo para que siga, pero anoche el Kily estaba analizando su continuidad bajo el cobijo de su familia.

Tras un cotejo que se desarrolló con normalidad, la tensión comenzó tras el pitazo final. Porque primero hubo una gresca generalizada en la zona baja cuando se retiraban los jugadores de Racing que forcejearon con allegados de Central y luego sobrevino el malestar que expuso el Kily con las cosas que están pasando en la intimidad del vestuario ante la presencia de sus jugadores y dirigentes, donde adujo su intención de dar un paso al costado. En el vestuario estaban el secretario Hanono e Iván Moreno y Fabianesi, ex jugador que se desempeña en las divisiones inferiores. Antes de irse de la ciudad deportiva los jugadores canallas le manifestaron al Kily el deseo de que siga con ellos y por la tarde concurrieron hasta su hogar para pedirle que continuara. "Aprendimos mucho con usted profe, no queremos que se vaya", fue la frase que se escuchó de sus jugadores. Pero el Kily aún no había definido si seguía o no en el cargo. Al menos hasta anoche lo estaba meditando.

Con relación al partido, Central había comenzado ganando con gol de penal de Francesco Lo Celso, pero luego los de Avellaneda lo dieron vuelta y se llevaron los tres puntos de Granadero Baigorria. Igual, el foco de la jornada mañanera estuvo en la continuidad del Kily.