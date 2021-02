El Kily González tiene dudas tácticas

Para el Kily fue un dato alentador porque considera al juvenil volante como uno de los intocables dentro de su estructura futbolística.

En tanto, el técnico centralista no tuvo empacho en probar y ensayar diversas variantes a nivel táctico cuando fue turno de hacer un intenso trabajo con pelota. No se ató a la lógica de poner énfasis en el sistema que venía trabajando.

El Kily archivó el 4-2-3-1 y arrancó a fondo con un 4-3-3 integrado por Jorge Broun; Facundo Almada, Joaquín Laso, Gastón Avila y Joan Mazzaco; Diego Zabala, Fabián Rinaudo y Rodrigo Villagra; Emiliano Vecchio, Lucas Gamba y Luciano Ferreyra. Los nombres fueron los mismos que habían cerrado la jornada en el Gigante de Arroyito el día anterior.

Pero luego el Kily decidió cambiar de sistema y alterar la ofensiva. Paró un 4-3-1-2 y además le dio luz verde a Luca Martínez Dupuy. El atacante que integra los juveniles mexicanos suplió a Luciano Ferreyra y formó dupla con Lucas Gamba, quedando Emiliano Vecchio como enganche.

Resta saber si Martínez Dupuy será ratificado o finalmente el entrenador le devuelve la titularidad a Pupi. Como dato extra hay que destacar que Luca Gamba dejó de ser el 9 del equipo por un instante y se movió por el extremo. Después volvió a ser el faro en el frente de ataque.

Otro dato es que Cristian González también analizó a Central desde lo táctico con un 4-4-2. También decidió reemplazar a Fabián Rinaudo para darle espacio a Emmanel Ojeda.

El Kily encabezará hoy el último ensayo. El tiempo apremia de verdad. Por lo tanto, el DT buscará repasar conceptos y definir con claridad y determinación no solo el sistema sino además a los once apellidos que mañana tendrán la responsabilidad de debutar en la Liga Profesional ante Argentinos Juniors en el Gigante, desde las 19.15.

El Gato Avila apostó por el 33

Como sucede en cada temporada que se abre, los integrantes del plantel renuevan en algunos casos el número en las camisetas. Y en Central no es la excepción. Desde el club aseguraron que “varios pidieron cambio, así que el lunes (mañana) recién estará la lista oficial”. Mientras tanto, quien no dudó y eligió fue Gastón Avila. El flamante refuerzo, que mañana será titular contra Argentinos Juniors, se quedó con el 33. La idea inicial del Gato era adueñarse del 20. Pero el zaguero central no pudo obtenerlo porque ese dígito es propiedad de Fernando Torrent. En tanto, otro que llegó recién y se aseguró la numeración deseada es el arquero Jorge Broun. Ovación adelantó que Fatu recibió un llamado del Kily González preguntándole qué número quería. Y fue el 19. Mientras que desde el canalla afirmaron que Marco Ruben lucirá la casaca 9.