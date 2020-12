Esa puesta en escena del Kily González no fue improvisada. Decidió darle luz verde al juvenil en lugar de Damián Martínez, quien se quedó entre los suplentes cuando podría haber sido elegido porque el equipo necesitaba un jugador de las características naturales del ex Unión. Pero no sucedió.

Quizá hoy se vea en cancha un bosquejo de lo que planea el entrenador para visitar el próximo martes al tiburón en Mar del Plata. La práctica con pelota podría ofrecer un indicador pese a que no habría que sorprenderse si Almada termina siendo el elegido para ser titular.

Porque el Kily ya recurrió al juvenil para visitar a Banfield. Entró por Jonathan Botinelli. Y cumplió. Ahora deberá correrse unos metros para ocupar el lateral derecho como lo hizo ante el tatengue pese a que Martínez también peleará por ganarse el puesto, aunque los últimos antecedentes lo hicieron retroceder varios puestos en el casillero de las consideraciones del DT canalla.

Por ahora, el equipo que jugará ante Aldosivi estaría compuesto por Juan Romero; Facundo Almada o Martínez, Diego Novaretti, Joaquín Laso y Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo y Francesco Lo Celso; Vecchio; Alan Marinelli y Lucas Gamba.

Cabe destacar que si Emiliano Vecchio es baja por la molestia que tiene en el recto derecho, al Kily se le abrirá un frente de dudas importante porque deberá cambiar el sistema y buscar un sucesor para el 10 canalla.

Ex canallas en el tiburón

Aldosivi perdió al ex canalla Pablo Becker, quien padece una bursitis en la rodilla derecha y por eso no jugará el martes. Quien podría reaparecer es otro ex auriazul como el volante Gastón Gil Romero. Hoy habrá práctica y el DT Miguel Angel Hoyos mostrará el probable equipo que pondrá ante Central en el José Minella por la 3ª fecha.