El karateca Daniel Rosetto se consagró en el Panamericano y clasificó al Mundial de Serbia 2026

El karateca Daniel Rosetto volvió a dejar bien alto el nombre de Argentina tras consagrarse en el 9° Panamericano Clasificatorio, que otorga plazas para el Mundial de Karate 2026, que se disputará en Serbia.

“Fue muy duro llegar a la final. Competimos en condiciones extremas, con temperaturas que no bajaban de los 40 grados. Eso significó un doble esfuerzo y un gran desgaste físico”, relató Rosetto, visiblemente emocionado por el logro.

A pesar de las adversidades, tanto climáticas como deportivas, con árbitros y delegaciones que suelen ser poco favorables con Argentina, Daniel logró subirse al podio. “Siempre quieren bajarnos a los argentinos, pero esta vez no pudieron”, remarcó entre risas.

"El nivel fue altísimo"

La competencia reunió a los mejores atletas del continente, todos con un objetivo claro: asegurarse una plaza para el Mundial de Serbia. “Imaginate, todos los países quieren estar ahí. El nivel fue altísimo”, agregó.

Rosetto no dejó pasar la oportunidad para agradecer el apoyo fundamental que recibió. “Quiero agradecer incondicionalmente al Sindicato Rosario, a la Comisión Directiva y especialmente al Secretario General Silvio Barrionuevo, que nos acompañó como sponsor. Tener ese respaldo te da tranquilidad para poder rendir al máximo a nivel internacional. Cuando tu cabeza está tranquila, los resultados llegan”, afirmó con orgullo.

Con este triunfo, Daniel Rosetto se asegura su lugar entre los mejores del mundo y ya comienza la preparación rumbo al Mundial 2026, donde buscará seguir dejando la bandera argentina en lo más alto.