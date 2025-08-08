La alegría no le duró nada a Newell's, lo ganaba con gol de Maroni y le empató rápido Central Córdoba

El equipo de Fabbiani jugó con diez casi todo el partido por la roja a Regiardo. Aguantó, se puso en ventaja en el final, pero enseguida llegó el 1 a 1 santiagueño.

A Newell's se le escapó el triunfo al final.

Newell's igualó 1 a 1 con Central Córdoba de Santiago del Estero por la cuarta fecha del torneo Clausura, con arbitraje de Andrés Merlos. Los leprosos ganaban 1 a 0 con gol de Maroni (84') y empató Verón al final (89'). A los 31' expulsaron a Regiardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953999315375915317&partner=&hide_thread=false LA ALEGRÍA LE DURÓ POCO A LA LEPRA: VERÓN AGARRÓ LA PELOTA EN EL ÁREA Y PUSO EL 1-1 ENTRE CENTRAL CÓRDOBA Y NEWELL'S. ¡¡SE VIENE UN CIERRE DE PELÍCULA!!



#ESPN pic.twitter.com/p8SBbtZLpg — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953998058099777794&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LEPRA LOCURA!!! MARONI APARECIÓ POR EL SEGUNDO PALO Y MARCÓ EL 1-0 DE NEWELL'S VS. CENTRAL CÓRDOBA CON UNO MENOS.



#ESPN pic.twitter.com/FKWr9yCqSy — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

39' Gol de Maroni para Newell's.

Gran remate de Gonzalo Maroni que exigió a Alan Aguerre. La única de Newell's ante un rival que lo superó en la tenencia y le generó peligro.

El primer tiempo culminó 0 a 0 en el Coloso.

37' La polémica roja a Regiardo en Newell's

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953980208404414490&partner=&hide_thread=false LA PATADA POR LA QUE LUCA REGIARDO TERMINÓ EXPULSADO Y DEJÓ A NEWELL'S CON 10 VS. CENTRAL CÓRDOBA.



#ESPN pic.twitter.com/4KLeqOmzLc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953978463058092305&partner=&hide_thread=false ¡LE TIRARON DE TODO! Merlos fue a revisar al VAR y fue agredido desde la tribuna del Coloso.



#ESPN pic.twitter.com/pf0uFx2cZ0 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

La formación de Newell's

La formación santiagueña