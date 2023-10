Según relató Acoglanis, el martes último, les comunicaron que iba a venir otro cuerpo técnico, algo que intuían. "Nos han corrido el eje, nos han sacado las fuerzas. No por saber que no vamos a continuar, porque eso podía pasar cuando viene un nuevo gerenciador, pero sí por hacerlo ahora. Estábamos enfocados en la final del sábado con El Porvenir y que nos digan esta noticia, que además nos comuniquen que iban a presentarse ante los jugadores, creo que invadieron la intimidad del plantel y no había que dejarlo pasar por alto", dijo en el programa Minuto 90. "Teníamos la ilusión de clasificar a la Copa Argentina y estoy seguro que lo lograrán", agregó.

"Me pidieron el martes si podían presentarse ante los jugadores y les dije que no me parecía lo correcto en estas circunstancias. Sí les comenté a los jugadores lo que había pasado y quedé destrozado, era el momento de dar un paso al costado", señaló.

"Me pidieron que siga en el club y que el año que viene nos hagamos cargo de la reserva, que supuestamente va a haber. Pero duele que te corran del lugar cuando estás enfocado en lograr grandes cosas", abundó. También Acoglanis reveló que habló el miércoles con el presidente albo, Daniel Mariatti antes de tomar la decisión, "él pensó que la reunión del martes iba a ser para bien porque marcaba una continuidad para el próximo año, pero la ilusión te la quitan y eso duele porque hace rato dejamos de ser un cuerpo técnico interino".

Acoglanis aclaró que "no me siento traicionado con la gente del club, tampoco con los gerenciadores nuevos porque no los conozco. No hay rencor, no les habrá gustado la noticia, pero como cuerpo técnico debimos hacernos respetar. Pero está todo bien con Mariatti y con la dirigencia".

"Van a salir campeones, de eso te estoy seguro. No será con nosotros al frente, pero lo van a lograr", dijo Acoglanis.

Fuentes dirigenciales confirmaron a Ovación que la idea era que Acoglanis continuara hasta fin de campeonato y que se hiciera cargo de la reserva a partir del 1º de enero, pero que necesitaban que el nuevo cuerpo técnico empezara a interiorizarse del plantel para definir a quienes se les hará contrato profesional para la Primera C.