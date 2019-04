En Newell's, Bielsa es Marcelo. Un entrenador emblemático en la historia del club. Por ende su identidad en el universo fútbolístico es una marca registrada. Pero el domingo su apellido fue noticia porque de Newell's habló su hermano, durante una extensa charla con Ovación. Con el habitual vocabulario coloquial y propio de un profesional probo e inteligente. Pero sus declaraciones generaron polémica y un importante caudal de críticas porque estuvieron atravesadas por varias contradicciones y desacertados cuestionamientos. Seguramente inducido por la distancia que le impone su residencia en Buenos Aires. Lejanía suficiente para que no pueda mensurar con mayor certeza la realidad rojinegra. Más aún para un político y escritor que no convive en la cotidianidad del fútbol.

Sorprende que el hermano de Bielsa cuestione de manera tan tajante a Maximiliano Rodríguez por elegir mal, a su entender, los tiempos para hacer determinadas declaraciones. Maxi es uno de los referentes futbolísticos de la época como así ídolo del pueblo leproso, y si tiene una potestad para decir es la que le otorga su trayectoria como jugador. Claro que por lo que señala el ex canciller, no le molesta tanto en qué momento la Fiera afirmó que en Newell's "faltaba gestión" sino el contenido de la frase. Ya que cuenta que "esas palabras también le hicieron mucho daño a D'Amico. Un dirigente que no merece que se lo trate así", para iniciar allí una encendida defensa del vicepresidente segundo.

Y aquí emerge otra contradicción en la entrevista, porque hace una rara escisión de la actual y diezmada comisión directiva. Mientras con justa razón le adjudica las responsabilidades de la mala praxis a Eduardo Bermúdez, de manera incomprensible lo exime a Cristian D'Amico, a quien él mismo incluso reconoce como virtual presidente del club desde un tiempo a esta parte. Período donde lejos de corregir los problemas deportivos, se profundizaron. Es por eso llamativo el análisis que formula el hermano de Marcelo. Más por tratarse de un hombre de reconocida trayectoria política.

En esa línea argumental también resulta paradójico que convalide que el destino del dinero recaudado por un fideicomiso en ciernes, sea para contratar a un entrenador a elegir por la actual comisión directiva, la misma que hasta ahora acumuló una sucesión de errores en las decisiones futbolísticas que derivaron en esta situación preocupante.

El hermano de Bielsa también cuestiona los criterios de selección de jugadores que utilizó Jorge Theiler durante su paso por las inferiores, varios de los cuales fueron transferidos por la actual gestión de Bermúdez y D'Amico a precios módicos objetables para incorporar futbolistas de magras producciones. Y paradójicamente aquellos transferidos muestran hoy sus cualidades en otros lares (Leandro Fernández, Valenzuela, Escobar, Elías y Unsain) como así otros juveniles lidian actualmente en un contexto adverso en el equipo titular de Bidoglio.

Y también resulta un dato de color que el entrevistado asegure que va siempre a ver a Newell's cuando juega en Buenos Aires, situación que en la organización actual del fútbol argentino representa una rareza por la prohibición casi constante que existe para la asistencia del público visitante.╠

No obstante, el hermano de Bielsa especifica en el inicio del diálogo que el habla en condición de hincha. Y más allá de saber que sus dichos tendrán una mayor trascendencia por compartir un apellido de enorme significación para Newell's, su aclaración de apertura es muy válida, porque la relatividad de lo que expresa es similar a la de cualquier hincha de fútbol.╠

Es saludable comprender que no hay socios reconocidos sino personas reconocidas que son socios. Que tienen el mismo derecho e idéntico margen de error que Rafael, el hermano de Marcelo. Porque en Newell's, Bielsa es Marcelo.