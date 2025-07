El gimnasta rosarino que tuvo revancha y medalla en el Panamericano, a un año de su lesión

Pero este no fue el caso en 2025, ya que Estados Unidos, por ejemplo, se presentó con los medallistas olímpicos Hezly Rivera y Asher Hong, quienes encabezaron una delegación de 12 atletas que ganaron 16 medallas, 6 de ellas de oro.

"Estaban todos locos", contó sobre el Panamericano

“Estaban todos y eso hizo que el tercer puesto sea muy importante para nosotros. Nunca había pasado que Argentina le gane a Brasil en mayores, por ejemplo, y encima que pase en un Panamericano. Con Colombia siempre estuvimos ahí, a veces le ganamos nosotros y otras nos ganan ellos, por eso cuando ganamos la medalla la alegría fue desbordante”, confesó el gimnasta para dar cuenta de la importancia del logro.

El esfuerzo para alcanzar ese lugar fue supremo, habida cuenta de que las condiciones en las que entrenan y llegan los argentinos con respecto a los otros equipos son muy diferentes. En líneas generales, la falta de apoyo, de presupuesto y hasta de infraestructura hace que la balanza nunca se incline a favor de los albicelestes.

“En Brasil están al nivel de Europa tranquilamente en cuanto a gimnasios, apoyos económicos y competencias y ni hablar de norteamericanos o canadienses. Nosotros tenemos un gimnasio con lo mínimo e indispensable en la Federación y el único a nivel europeo en el país es el que está en el Cenard”, contó el atleta del club Provincial, pupilo de Juan Carlos Pintos.

Las claves de la medalla

A la hora de identificar cuáles fueron las claves para lograr la Medalla de Bronce, Luca expresó: “creo que supimos manejarnos bien estratégicamente. En un equipo de cinco, tenés que elegir cuáles son los tres gimnastas que van a pasar en cada aparato y hay que pensarlo bien. Hay algunos que arriesgan un poco más, pero si después fallan no te conviene tanto? Otros van por algo más conservador como para que el atleta cumpla. Y en eso anduvimos bien, tuvimos una o dos fallas en un aparato, que es poco, pero aprovechamos algunas dificultades que tuvieron otros países, como Brasil o Colombia, y ahí estuvo la clave. Metimos nuestras notas fuertes donde había que meterlas y ahí nos dimos cuenta de que estamos en un nivel competitivo”.

Contento con su actuación, más allá de que en anillas -su fuerte- no anduvo tan bien, Luca contó que “todavía no estoy con el alta definitiva, aunque estoy haciendo prácticamente todo, pero con mucho cuidado, yendo despacio”.

"Una mezcla de sensaciones"

“Este Panamericano fue el primer torneo donde empecé a hacer recepciones y salidas de los aparatos. Tuve una mezcla de sensaciones. No tuve ningún problema en la rehabilitación, no tuve molestias, ni dolor? nada, físicamente me sentía bien, pero la cabeza siempre juega. Yo me lesioné en la salida de barra fija y volver a hacer esa recepción, en competencia, hizo que se me generaran algunas dudas”, destacó.

“Desde que me lesioné, lo único que pensé, era en estar bien para volver. Sabía que tenía que tener paciencia, que el momento iba a llegar. Y llegó. No llegué al ciento por ciento, pero llegué bien. Ahora toca cubrir la última parte de la rehabilitación”, adelantó Luca, quien quiere llegar de la mejor manera a los Juegos Jadar.

“Estamos ansiosos porque es algo nuevo, pero más allá de eso lo tomamos como una preparación para los Juegos Odesur del año que viene, que es un torneo distinto y tiene otra magnitud. Que se hagan acá en Rosario es un plus, ojalá pueda estar entre los cinco que van a representar a la Argentina”, concluyó el gimnasta.