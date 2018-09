¿El Gato Formica vuelve al banco?

Omar De Felippe no confirmó la formación que utilizará ante el pirata, aunque estableció una incógnita que involucra a Mauro Formica. En sus declaraciones el DT le puso un signo de interrogación a la presencia del Gato porque lo observó un tanto extenuado, por eso no sería llamativo que opte por darle la chance a otro jugador para cubrir ese lugar. Y si de especulaciones se habla uno de los candidatos mencionados es Lisandro Cabrera para acompañar en la ofensiva a Luis Leal. De ocurrir esto entonces el conductor sólo tocaría una pieza del engranaje leproso con respecto al último partido.

Por supuesto que el funcionamiento es uno de los aspectos que preocupa a don Omar y en eso focaliza la atención. Siempre es más fácil conseguir buenos resultados cuando hay una buena producción futbolística. No obstante, la prioridad hoy en el mundo rojinegro está en sumar puntos que entreguen más oxígeno a un andar que preocupa. Porque la victoria y el pase a cuartos de Newell's en Copa Argentina sirvió para aliviar tensiones, pero el presente en la Superliga despierta pensamientos preocupantes.

Formica en desventaja desde lo físico igualmente puede resolver diferentes situaciones en el equipo. Y desde que llegó no lo hizo pleno, pero lo suple con la calidad futbolística. Igualmente, el DT mencionó que lo notó un tanto cansado y por eso esperará hasta último momento para definir el once y por las dudas maneja otra variable. También hay que decir que el Gato tiene una pequeña molestia en el pubis, de acuerdo a datos recogidos por este diario, pero que no le impiden jugar.

"Estamos evaluando con el jugador para ver si llega o no. Sabíamos que le teníamos que dar minutos para cuando él no estaba preparado, veremos como llega y también pensaremos en lo mejor para el equipo", fue la declaración que entregó el técnico cuando puntualizó sobre la posibilidad de un cambio en la formación, sobre todo en el lugar de Formica.

Igualmente, no hay una certeza de que sea relegado, aunque con sus palabras estableció la duda que recién develará antes del juego. Y si se sabrá si sólo fue un pensamiento en voz alta o realmente lo devolverá al banco de relevos.

En la búsqueda de modificar el funcionamiento, lograr mayor presencia en ofensiva y superar a Belgrano el conductor tiene en mente al juvenil Cabrera para que acompañe a la Pantera Leal. Newell's no sólo necesita cortar una racha adversa jugando de visitante, sino que también tiene la obligación de sumar puntos para salir del fondo de la tabla y mantener en stand by las críticas que se multiplican ante marcadores adversos. También por la salud de De Felippe en el banco, que sufre cimbronazos ante un traspié.

En cuanto al resto del bosquejo, el equipo permanecería igual al del fin de semana frente al Decano por Copa Argentina. Alan Aguerre seguirá bajo los tres palos, más aún teniendo en cuenta que Nelson Ibáñez tiene una molestia en un hombro, no viajará a Córdoba y su lugar será ocupado por Nicolás Temperini.

La defensa también se repetirá luego de que se descartara una lesión importante que podría haber relegado a Mariano Bíttolo.

Si bien el DT no lo confirmó y recién se conocerá el equipo minutos antes del juego, el probable sería con: Alan Aguerre; Iván Piris, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini, Mariano Bíttolo; Joel Amoroso, Hernán Bernardello, Juan Ignacio Sills y Víctor Figueroa; Luis Leal y Lisandro Cabrera.

Don Omar tendrá a disposición a Paredes y estará entre los suplentes cuando Newell's mañana, a las 17.45, visite a Belgrano. El defensor dejó atrás una distensión en el sóleo de su pierna derecha que lo marginó de los últimos cotejos. Después de casi un mes regresa a la actividad tras la lesión que sufrió ante Independiente el pasado