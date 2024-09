El Gallego Méndez seguirá en Newell's, sin que exista garantía de hasta cuándo

El día posterior al empate sin goles de Newell’s y Belgrano, cada una de las personas relacionadas a la vida institucional de la entidad del Parque que fueron consultadas deslizó que todo sigue igual en relación al futuro del entrenador. Que no esperan que haya ningún cambio de rumbo por los próximos 15 días. Ahora, nadie es capaz de garantizar que en el medio no pueda suceder algo distinto. Y menos hasta cuándo seguirá si no aparecen los triunfos de inmediato.

El comienzo de esta semana podrá entregar mayores certezas sobre la situación del Gallego Méndez. Pero al menos en las horas que transcurrieron desde la presentación de Newell’s el día sábado, no existió de la comisión directiva ningún planteo ni exigencia hacia el entrenador. Tampoco se considera despedirlo. No es que les pase por alto el presente del equipo. Lo que no se contempla es echarlo. No por ahora.