El "Ezequiel Lavezzi" y el sueño de la Primera Nacional

La verdad que muy feliz por haber terminado todo esto. Es un logro muy importante para mí como persona haber terminado este estadio. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos por el barrio, ya que me crié acá y siempre soñé esto.

¿Cómo surgió la idea de hacer un estadio?

Fue hace mucho tiempo. El Pocho (por su hermano Ezequiel) ni existía. Yo tenía 18 años y estaba jugando en la primera local de Aguirre. Una vez le dije a los pibes que cuando sea grande iba a hacer un estadio. Esto surgió porque mi abuelo siempre me contaba que habíamos llegado a la final del torneo regional de 1971 contra Guaraní Antonio Franco y que si ganábamos clasificábamos al Nacional que terminó ganando Central y en la primera fecha enfrentábamos a Boca. Y que en ese partido llevamos 10.000 personas a cancha de Central Córdoba y siempre a mi abuelo le quedó esa espina de no tener un estadio propio. Eso fue lo que me movilizó a tener una cancha. Cuando éramos chicos queríamos ser local en el barrio y no en cancha de Central o Newell’s. Todos los nietos decimos que la mejor herencia que nos dejó el abuelo fue ser hinchas de Aguirre.

78686121.jpeg Lavezzi en el vestuario de Aguirre, la gorra del club y el infaltable cigarrillo. Sebastián Suárez Meccia

¿Cómo fue el proceso para la construcción del estadio?

El primer ingreso que el club invirtió en el estadio fueron los 75.000 dólares que cobramos del Napoli por los derechos de formación de Ezequiel en el 2008. Empezamos a hacer las bases y cuando ingresaron los nuevos derechos de formación del Pocho, esta vez del París Saint Germain, compramos la tribuna. En la primera etapa hicimos la tribuna de 75 metros de largo por 25 escalones de alto con los locales comerciales. En la segunda etapa el Pocho nos donó el dinero para construir la tribuna que da a calle Buenos Aires, hacer el cierre perimetral y el campo de juego.

¿Por qué tardaron 14 años en culminar esta obra?

El problema más grave que tuvimos fue que los políticos no nos daban los permisos necesarios. Por el medio de la cancha pasaba el pasaje 5 y hubo que escriturarlo. Y luego cuando hicimos la segunda tribuna tuvimos que invadir la vereda un metro y medio. Pero ahí ya estaba Alberto Ricci como intendente y nunca tuvimos problemas porque siempre apoyó la causa del estadio.

¿Cuál es el secreto de Aguirre siendo que distintas gestiones de clubes mucho más grandes como Newell’s o Central prometieron ampliar sus estadios pero no lo hicieron?

Nosotros siempre fuimos para adelante. El secreto de la gestión pasa por ahí. Todo lo que ingresa en el club fue puesto en el club. Apostamos a querer hacer obras. Ya empezamos a nivelar los terrenos de una futura ciudad deportiva para seguir creciendo porque nuestro proyecto deportivo es jugar en la Primera Nacional y no vamos a parar hasta lograrlo. El estadio es el puntapié inicial para festejar con todo los 100 años en 2024. Queremos que Aguirre participe permanente en los torneos de AFA y no solo durante cuatro meses en un torneo argentino.

78686106.jpeg El Pocho tiene mural. Lavezzi es de Aguirre. Sebastián Suárez Meccia

¿Qué rol jugó Ezequiel en esto?

En la familia todos juntos jugamos firme. El estadio va a llevar su nombre porque el Pocho siempre estuvo comprometido. Seguramente los hinchas el día de mañana le pongan algún nombre popular y no coqueto al estadio. Porque es una cancha que no tiene plateas, y solo hay algunas butacas rojas y verdes protocolares para las autoridades. Queremos que la gente se involucre y seguro lo va a hacer.

¿Cómo se van a sentir los equipos visitantes?

Nosotros siempre mantuvimos la mística y somos un club duro. Siempre fue muy difícil jugar acá y va a seguir así. Es una cancha chica para meter al rival en un arco y ser un equipo aguerrido con el cual la gente se identifique y se entusiasme. Queremos un equipo acorde a la gente. Un equipo que luche como lo hace la gente acá en el barrio día a día para subsistir.

¿Qué te genera darle trabajo a la gente del barrio que naciste?

Un orgullo inmenso. Todo el estadio, a excepción de las tribunas de pre armado, el resto se hizo con gente del barrio. Esto es fundamental. Los serenos y los chicos que cortan el césped son de la hinchada. Tratamos de darle un trabajo digno a todos. Algunos pibes trabajan en la municipalidad. Cumplimos una función social muy importante. Tenemos un comedor que le da de comer a 110 pibes del barrio todos los días.

78686128.jpeg Pintura sobre la pared de bienvenida de Coronel Aguirre. Sebastián Suárez Meccia

¿Qué es lo que más te gusta del estadio?

Los vestuarios y el campo de juego porque tiene un césped que no tiene nada que envidiarle a ningún estadio de primera división. Lo mantiene el mismo ingeniero agrónomo que trabaja en Central y Newell’s. Y seguramente va a ser de los mejores de la categoría. Nosotros con esto ya le ganamos a la vida.

¿Qué representa Aguirre para Diego Lavezzi persona?

Es el club que fue mi asistente social, cuando era chico porque me sacó de la calle. Soy un agradecido porque Aguirre en un momento de la vida cuando era pibe me ayudó mucho no solo a mí sino a todos los pibes del barrio. Soy un agradecido y por eso voy a ayudar al club toda mi vida. A mí me sacó de una esquina. Éramos una barra que en un momento decidimos involucrarnos más con la institución. Nunca habíamos participado de ninguna comisión directiva y es como que ahí nos hicimos todos empresarios para gestionar el club de la mejor manera.

¿Qué hubiese sido de tu vida sin este club?

Sé que a todos nos cambió la vida. Éramos todos atorrantes que nos juntábamos en una esquina a tocar la guitarra, a cantar y a disfrutar de otras cosas. Aguirre nos dio otra posibilidad y nos abrió la cabeza.

¿A quién recordás en estos momentos?

A mi abuelo que me traía de chico a la cancha, al rengo Rubén y a Angelito, mi mejor amigo que falleció hace pocos meses y que seguro está disfrutando de este momento como todos allá en el cielo.

78686078.jpeg El banco de suplentes es un lujo. Con el escudo de Aguirre, claro. Sebastián Suárez Meccia

Un estadio con brillo propio

La inauguración del estadio de Coronel Aguirre este lunes 10 de octubre no es un hecho más para el Gran Rosario. Si bien es un estadio que se podría considerar modesto en cuanto a la capacidad, si se lo compara con el Marcelo Bielsa o el Gigante de Arroyito, cumple con creces para un club que va a desandar su camino en el Regional Amateur.

El “Ezequiel Lavezzi” cuenta con una capacidad de 12.000 personas y tiene la particularidad que es un estadio que no tiene plateas. Posee tres tribunas. La de mayor capacidad es la que da a la calle Soldado Aguirre y que se encuentra detrás de uno de los arcos, donde ingresan alrededor de 5.500 personas. La tribuna que da a calle Buenos Aires, que recorre en gran parte el largo de la cancha, puede albergar a 4.500 hinchas. Mientras que la de enfrente, que da a Filippini, y que tiene un sector asignado en caso de que habiliten visitantes cuenta con un aforo para 2.000 simpatizantes. En tanto, detrás del arco que da a calle Bolívar, donde actualmente hay dos canchas de baby, no hay una tribuna, algo que se piensa hacer en el futuro en caso de que Aguirre llegue a la Primera Nacional.

78686104.jpeg Debajo de la tribuna lateral, el local del merchandising de Aguirre. Sebastián Suárez Meccia

Para el puntapié inicial colocaron en una parte del estadio algunas butacas de color rojo y verde, ya que asistirá el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, autoridades municipales y provinciales. Pero la idea es que sea una cancha con populares en todos los sectores, acorde a la fisonomía del barrio donde está emplazado en Villa Gobernador Gálvez.

Cuando Ovación ingresó al estadio a la espera del presidente de la institución, más de 20 empleados le estaban dando los últimos retoques para el evento de mañana, donde habrá un partido entre la primera división que dirige Marcelo Vaquero contra “Los amigos del Pocho”. En este equipo comprometieron su presencia Pipi Romagnoli, Pitu Barrientos, Pablo Migliore, Nahuel Bianchi Arce y el chaqueño Germán Herrera.

78686063.jpeg Ultimo retoques a las butacas instaladas sobre uno de los laterales. Sebastián Suárez Meccia

Este partido que comenzará a las 15, será dirigido por Saúl Laverni, y luego del mismo actuará Sergio Torres por lo que se espera una gran concurrencia. Además la “Alta Banda”, como se la conoce a la hinchada de Coronel Aguirre, está terminando de pintar una bandera que tendrá 70 metros de largo por 20 de ancho.

El estadio tiene algunos detalles que hacen que los comentarios positivos sean muchísimos más que los negativos. El partido se ve perfecto desde cualquier sector ya que las tribunas son bastante empinadas. Es una cancha chica en cuanto a su medida (94 metros de largo por 62 de ancho). ya que Aguirre pretende asfixiar al rival en condición de local.

En los vestuarios no hay ningún lujo, pero es mucho más de lo que pueden brindar muchos de los equipos del ascenso. Cada vestuario tiene 7 duchas y dos termotanques de una marca muy reconocida que proporcionan 500 litros de agua caliente para que los futbolistas puedan bañarse cómodamente. Todo listo.