El exjefe de la escudería Haas elogió a Franco Colapinto y apuntó contra Williams

El exjefe de la escudería Haas de la Fórmula 1, Günther Steiner, se refirió a las recientes actuaciones del piloto argentino, Franco Colapinto, y sostuvo que su rendimiento “lo sorprendió” y aprovechó para soltar un mensaje hacia James Vowles, responsable de Williams. "Me sorprendió positivamente, hizo un gran trabajo, tengo que decirlo. Vowles se está preguntando ahora mismo por qué no lo puso antes. Entonces no habría tenido que pagar todo ese dinero", expresó el exdirector de equipo de la escudería estadounidense.