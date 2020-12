El exCentral Milton Caraglio desea irse de Cruz Azul de México porque juega poco

Caraglio señaló que no está contento de haber pasado tanto tiempo en el banco ya que los 333 minutos los repartió en 10 partidos de fase regular del certamen: “A mí estar sentado en el banco y estar cobrando, no me interesa, quiero jugar”.

Cruz Azul hizo una inversión muy grande en Caraglio, de 32 años, y el delantero ganó tres copas y fue el máximo goleador de un torneo, siendo figura, señaló el periódico MedioTiempo.

Con la llegada del uruguayo Siboldi, el argentino perdió protagonismo y su agente Christian Le Bihan señaló: “Milton quiere jugar. Si sigue Siboldi evidentemente no está dentro del proyecto deportivo del técnico. No desea seguir así”.

La situación es tirante entre el entrenador y Caraglio aunque también es necesario aguardar que sucederá en el futuro con Siboldi, quien no está seguro en el puesto de director técnico luego de haber sido eliminado por Pumas en semifinales tras ganar la ida por 4-0 y caer en el desquite por el mismo resultado.