El ex técnico de Newell's Diego Osella fue elegido para dirigir a Chaco For Ever

Diego Osella se convertirá en las próximas horas en el flamante entrenador de Chaco For Ever, equipo que pretende mejorar la floja campaña que está desarrollando en el certamen de la Primera Nacional de fútbol. El ex DT de Newell's viene de dirigir a Agropecuario y ahora tendrá la dura misión de encauzar el rumbo del histórico equipo chaqueño.