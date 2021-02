"El equipo está en construcción, no podemos ganar todos los partidos"

Y entregó otro clarísimo concepto sobre el presente leproso, con autocrítica, entendiendo las reglas de juego y con mucha fe para salir adelante: “No estoy encontrando el equipo que otrora tuvimos y no estoy siendo pesimista, sino que estamos en la búsqueda. Es nuestra pretensión. Ese equipo recuperaba alto y era punzante. O muchas veces tuvimos muy buena posesión con tranquilidad y pausa. Ahora lo hacemos a cuentagotas y tenemos que mejorar más allá de los nombres y las posiciones que ocupemos. Por eso hablo de no transitar la ansiedad que clubes de esta envergadura transitan en el día a día con la exigencia de que hay que ganar sí o sí, yo también quiero ganar siempre, absolutamente siempre. Creo mucho en el recorrido de la vida que te lleva siempre a buen puerto, pero al recorrido hay que transitarlo. No se puede hacer todo rápido. Y hoy nosotros si corremos una carrera vamos a chocar. Es nuestra realidad”.

De cara a Boca enfatizó: “Buscaremos tener una posesión más rica y ser más punzante en el área de enfrente. Nos estamos ensamblando. Estamos en la construcción de un equipo, con jugadores que están por llegar. Y me hago cargo de lo que me toca ahora que es construir un equipo en el corto plazo y lo más rápido posible, porque hay que ganar y esto se cimenta con resultados positivos. Pero para llegar al resultado positivo ineludiblemente tenemos que jugar mejor”.

“Quiero ser lo más claro que pueda desde mi pensamiento. En realidad no es que antes estaba triste y ahora estoy contento. O que antes estaba disconforme y ahora estoy conforme. No. Soy una persona que maneja los tiempos y los tiempos que manejo son solamente los míos. Acá el club ha hecho una gestión tremendamente importante a través de Sebastián Peratta y con la predisposición que hubo de la institución como para armar un equipo del cual estamos todos de acuerdo que pretendíamos o pretendemos tener dadas las competencias que hay por delante”, razonó Kudelka.

Y agregó: “Las gestiones fueron realmente profundas, intensas, muchas veces infructuosas, pero no porque se haya gestionado mal. A mi entender fue muy activa en búsqueda permanente de objetivos de conformación del plantel. Y la verdad que lo valoro muchísimo. Lo que pasa es que después esto se soluciona con dinero, no es sólo con una gran gestión como creo hemos tenido. Hoy en día no estamos en una economía institucional en la que podemos pagar lo que nos han pedido por un montón de jugadores. Y lo tengo que decir. No es contra nadie. Al contrario, no echa por tierra la gestión, sino la enaltece. Tampoco se puede hipotecar al club. Nadie puede ser hipócrita y decir que se hizo una mala gestión, por lo menos para mí no, al contrario. Como tampoco puedo decir yo por qué no endeudaron al club para traer lo que pretendíamos, no quiero ser parte de eso. Se hicieron gestiones valederas, algunas resultaron truncas por la parte económica y lo entiendo”.

Ya en el cierre del mercado de pases, Kudelka reconoció que “ahora entra mi parte que es la entrenabilidad, que son los tiempos míos, se lesionó Franco Escobar y teníamos muchas esperanzas en ese jugador. Hoy tengo un plantel similar y tal vez inferior en cantidad, no en calidad, al del año pasado hasta que podamos recomponernos con todos los jugadores que van llegando, pero mientras tanto el campeonato empezó y sigue. No me estoy quejando y lo estoy afrontando. Vi muy bien todo lo que se hizo y en algunos aspectos se logró. Pero no siempre ese logro va de la mano de los tiempos que también necesita el entrenador para la construcción del plantel. Se entiende perfectamente porque son negocios y los negocios no siempre van de la mano en tiempo y forma de lo que nosotros los entrenadores pretendemos para que el equipo esté a pleno antes del campeonato. Entonces lo estamos afrontando, aún con mis errores, y creyendo firmemente en el plantel que tenemos y esperanzados en que podamos mejorar y que prontamente los refuerzos que están llegando se pongan a tono con lo que requiere la entrenabilidad del equipo”.

De cara al durísimo partido de mañana ante Boca y a los cotejos siguientes hasta que estén la mayoría de los refuerzos a disposición Kudelka no tiró la pelota afuera. “A veces podemos encontrar rápido el funcionamiento del equipo y a veces no, de eso se trata nuestro trabajo, yo estoy esperanzado de que sí. Seguramente ahora vamos a tener en cancha mucha gente joven e inexperta, pero si considerada. Creemos y valoramos todo lo que significa enseñarles a los más jóvenes y tenemos la ayuda muy grande de los futbolistas experimentados. Es muy lindo contar con futbolistas que salieron de la institución y en la última etapa de su carrera vienen a brindarle todo al club, a veces desde adentro de la cancha, a veces desde afuera, pero me gustaría que vean en el día a día como apoyan, como intensifican esa enseñanza los más jóvenes. Esto tarde o temprano tiene que dar resultado. No se si estaré yo para eso o no, pero seguramente dará resultados. Y cuando digo no sé si estaré yo no estoy poniendo en duda nada, simplemente lo digo por una cuestión de tiempos. Lo aclaro para que después no salte cualquier cosa”, dijo para que no le saquen la frase de contexto.

Sobre este mercado de pases, el DT confió algunos detalles de las gestiones: “Fuimos a pedido mío y acompañados por Peratta y la dirigencia con todo lo que había que ir para que vuelva Sebastián Palacios, no se pudo porque la cifra era imposible. Después fuimos por otro jugador que me gustaba mucho, Eduart Bello de Antofagasta de Chile, que lo conozco del país trasandino. Y la cifra era imposible”.

Por último el DT manifestó: “Vi un montón de partidos de la primera fecha de equipos que patearon dos tiros al arco y ganaron, pero a nosotros no nos tocó. A veces eso da más confianza. No quiero transitar los extremos. Hoy el equipo está en acefalía de un montón de aspectos, en déficits en otros y con algunas virtudes también. Y las virtudes no nos alcanzaron para catapultarnos en la primera fecha a un resultado positivo, y el resultado a veces tapa opiniones”.

“Buscamos que Maxi juegue lo más posible, desde el inicio o no”

“Maxi es un jugador que en mí tiene una alta consideración, juegue o no. Después estamos buscando la forma que juegue lo más posible y a veces puede ser desde el inicio o no. La calidad de Maxi está intacta. Hoy está cada vez mejor, él no tuvo un inicio bueno de esta mini pretemporada que tuvimos, tuvo algunos malestares que lo llevaron una semana larga a no tener actividad normal. Estamos buscando el momento oportuno para que nos siga dando esa riqueza técnica y esa visualización de juego que nos otorga. Sabemos que él mismo dijo que son sus últimos tiempos como jugador de fútbol y queremos que sean de la mejor manera porque lo necesitamos por todo lo que nos brinda, más allá de cuándo lo pongamos, si es desde el inicio o no. Estamos tratando de buscar el mejor equipo en líneas generales”, expresó Kudelka sobre el capitán y emblema leproso Maximiliano Rodríguez.

“Con Boca el trámite es blanco o negro”

El DT rojinegro Frank Darío Kudelka admitió que mañana ante Boca no deben repetir los errores del debut frente a Vélez. “Estamos buscando mejorar nuestra última actuación. Tenemos un partido muy motivante e importante para poder mejorar lo actuado, que es necesario. No tengo confirmado el equipo todavía. Hubo momentos no deseados ante Vélez desde el juego y quiero tomarme más tiempo para reafirmar lo que pretendo para jugar ante Boca”.

Además, destacó que “Boca no cambió más allá de algunos nombres su fisonomía de juego, que es la misma que la del campeonato pasado. Su postura dentro de la cancha es similar. Pero más allá de Boca nosotros tenemos que mejorar lo que pudimos esbozar. Luego de Vélez usé un término errático, cuando dije que sometimos al rival, no fue la frase correcta porque no fue así. Quise decir que en el segundo tiempo establecimos mejores condiciones desde la intensidad y la actitud para superar lo del primer tiempo. Además de mejorar la posesión de la pelota”.

En cuanto al trámite, el DT adujo “si le dejamos la pelota a Tevez y Cardona seguro que lo vamos a sufrir. Si planteamos el partido con mayor posesión y somos más punzantes a espaldas de su defensa vamos a tener un partido más cercano a poder ganarlo. Es blanco o negro, no hay grises”.