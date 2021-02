El entrenador de Central Córdoba se acerca desde la cancha

“Estoy capacitado para dirigir a Central Córdoba y es una gran oportunidad en lo personal. Al club lo conozco muy bien y estoy empapado de todas las situaciones que está viviendo. En los últimos días varios dirigentes se acercaron y me preguntaron por la posibilidad de poder ser el entrenador y no dudaré”. El que habló con Ovación es quien fue uno de los zagueros centrales de Central Córdoba en el torneo de transición de la C que no pudo coronar: Damián Ledesma. Chirola tiene pensado colgar los botines y es el nombre que la dirigencia charrúa piensa para conducir los destinos del equipo en la próxima temporada.