El dibujo de Central es una gran incógnita

No habría que descartar que Miguel Russo exponga otra puesta en escena táctica para visitar al Taladro. Lautaro Giaccone es quien podría quedar afuera de los titulares.

Contra Atlético Tucumán no rindió. Tampoco mostró enjundia. Fue un equipo tibio. Muy flojo del medio hacia adelante. Ahora es turno de ir a la casa de Banfield. Y Miguel Russo tiene la potestad absoluta de cambiar el sistema táctico en pos de brindar otra imagen. Central podría almacenar el 4-2-3-1 que exhibió contra el decano y plasmar otro dibujo. La posible inclusión de Agustín Sández en el fondo desencadenaría en la salida de Lautaro Giaccone. El resto de los protagonistas serían los mismos que salieron en la foto contra los tucumanos.

El devaluado empate sin goles contra el decano ratificó la merma futbolística que acumula el canalla en lo que va del año. Su producción fue de mayor a menor. El bajo nivel está a la vista de todos . El inicio de la Copa de la Liga no fue el anhelado por la patria canalla.

Menos para Russo, quien en conferencia de prensa expresó su malestar por la forma en que terminó el equipo en campo. Como el técnico no quiere repetir ese error, encaró la semana de trabajo buscando esa puesta a punto que por ahora no consigue. No en vano el equipo transita la campaña de manera irregular.