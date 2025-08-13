La Capital | Información General | clases

¿Hay clases este viernes 15 de agosto en Argentina?

El calendario nacional incluye un feriado agosto y un día no laborable pero el impacto no será igual para todas las áreas. Los detalles, en esta nota

13 de agosto 2025 · 08:27hs
Este viernes 15 de agosto es día no laborable e impacta en la educación

Este viernes 15 de agosto es día no laborable e impacta en la educación, entre otros ámbitos.

Son muchos los confundidos con los feriados y día no laborables de agosto. Es que este fin de semana llega el feriado del 17 de agosto y muchos se preguntan cómo impactará en su rutina. La pregunta se repite en las oficinas, los bares, los asados y también en los grupos de whatsapp, que dudan si hay clases normalmente o hay que tachar algún día en el calendairo.

¿Cuándo será el próximo feriado y traerá algún fin de semana largo? En agosto, habrá un período de tres días consecutivos de descanso aunque no responde estrictamente a la categoría de “feriado" en tanto no será de la misma forma para todos. Se trata de un puente con fines turísticos gracias a una jornada no laborable.

¿Hay clase este viernes 15 de agosto en Argentina?

El próximo feriado que viene en el calendario es el 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El "problema" este año es que el 17 de agosto cae domingo, es decir que, en principio, no quita un día hábil de la semana.

En este marco, el gobierno nacional definió que "el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos, y el domingo 17 de agosto será feriado". Así figura en la web del Ministerio del Interior. En otras palabras, el viernes previo que "se suma" al fin de semana solo podrá se disfrutado por algunas áreas, como suele ocurrir con estas jornadas particulares, pero no será un feriado propiamente dicho.

Entre otras áreas, la educativa se verá afectada. Es que este viernes 15 de agosto no se espera que haya actividad en ningún nivel educativo, tanto en el circuito público como en el privado.

En muchos otros casos, como el comercio y la industria, quedará en manos de los empleadores la decisión de convocar a trabajar ese viernes 15 como un día común y corriente o dejar la jornada libre. Esta medida tiene que ver con la política del gobierno de Javier Milei con respecto a los feriados puentes tradicionales, a los cuales ha decidido reemplazar por "días no laborables".

¿Es feriado el lunes 18 de agosto?

Muchos se preguntan, además, qué pasa con el lunes 18 de agosto. Existe un rumor, que más que rumor es una expresión de deseo, de que el feriado del 17 se "pase" al lunes y esto habilite un feriado en el primer día de la semana laboral.

La verdadera respuesta: el lunes 18 de agosto no pasa absolutamente nada. No es feriado. No es día no laborable. Es simplemente un día más en el calendario.

>>Leer más: ¿Cuándo es el próximo feriado y cuántos fines de semana largos quedan en 2025?

Los feriados que restan en Argentina en 2025

Feriados

- Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Días no laborables con fines turísticos

- Agosto: 15 de agosto.

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana "largos"

- 15 al 17 de agosto: Día no laborable y Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

- 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Noticias relacionadas
La azafata contrabandeaba joyeas y relojes de alta gama.

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas

Foto: Soledad Aznarez/La Nación. El dueño del laboratorio del fentanilo investigado rompió el silencio:

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio rompió el silencio y habló de sabotaje

mas victimas mortales del fentanilo contaminado: santa fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

El Consulado de España continúa otorgando turnos para el trámite de ciudadanía española. La Ley de Nietos perderá vigencia desde el 22 de octubre.

Ciudadanía española: qué documentación se necesita para comenzar el trámite y hasta cuándo hay tiempo

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Lo último

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

El increíble caso de la participante robada dos veces en La Voz Argentina

El increíble caso de la participante robada dos veces en "La Voz Argentina"

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?

Entre mañanas frías y tardes de primavera: un mapa de los virus que circulan en Rosario

La amplitud térmica de agosto complica en especial a los más chicos, alérgicos y personas mayores. Cómo diferenciar gripe, VSR, covid y alergia
Entre mañanas frías y tardes de primavera: un mapa de los virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol en su país
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol en su país

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
La Ciudad

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
La Ciudad

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?
Política

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
LA CIUDAD

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Newells necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Newell's necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newells y le ganó dos finales

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newells y le ganó dos finales

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Newells es un equipo duro, que corre y mete mucho, dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Newells: la Lepra se juega a todo o nada el boleto a cuartos de Copa Argentina

Newell's: la Lepra se juega a todo o nada el boleto a cuartos de Copa Argentina

Policiales
¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol en su país
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol en su país

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

La Ciudad
Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
La Ciudad

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Entre mañanas frías y tardes de primavera: un mapa de los virus que circulan en Rosario

Entre mañanas frías y tardes de primavera: un mapa de los virus que circulan en Rosario

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas
Información General

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos
Economía

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial
Información General

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria
La Región

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Por Javier Felcaro
Política

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Javkin pidió aplicación inmediata parcial de la autonomía para Rosario
Política

Javkin pidió aplicación "inmediata" parcial de la autonomía para Rosario

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control
Información General

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario
Economía

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó
Política

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión
Policiales

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses
Economía

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos
Economía

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses
Policiales

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata
La Ciudad

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial