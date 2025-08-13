¿Hay clases este viernes 15 de agosto en Argentina?

El calendario nacional incluye un feriado agosto y un día no laborable pero el impacto no será igual para todas las áreas. Los detalles, en esta nota

Este viernes 15 de agosto es día no laborable e impacta en la educación, entre otros ámbitos.

Son muchos los confundidos con los feriados y día no laborables de agosto. Es que este fin de semana llega el feriado del 17 de agosto y muchos se preguntan cómo impactará en su rutina. La pregunta se repite en las oficinas, los bares, los asados y también en los grupos de whatsapp, que dudan si hay clases normalmente o hay que tachar algún día en el calendairo.

¿ Cuándo será el próximo feriado y traerá algún fin de semana largo? En agosto, habrá un período de tres días consecutivos de descanso aunque no responde estrictamente a la categoría de “feriado" en tanto no será de la misma forma para todos. Se trata de un puente con fines turísticos gracias a una jornada no laborable.

El próximo feriado que viene en el calendario es el 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El "problema" este año es que el 17 de agosto cae domingo , es decir que, en principio, no quita un día hábil de la semana.

En este marco, el gobierno nacional definió que "el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos, y el domingo 17 de agosto será feriado". Así figura en la web del Ministerio del Interior . En otras palabras, el viernes previo que "se suma" al fin de semana solo podrá se disfrutado por algunas áreas, como suele ocurrir con estas jornadas particulares, pero no será un feriado propiamente dicho.

Entre otras áreas, la educativa se verá afectada. Es que este viernes 15 de agosto no se espera que haya actividad en ningún nivel educativo, tanto en el circuito público como en el privado.

En muchos otros casos, como el comercio y la industria, quedará en manos de los empleadores la decisión de convocar a trabajar ese viernes 15 como un día común y corriente o dejar la jornada libre. Esta medida tiene que ver con la política del gobierno de Javier Milei con respecto a los feriados puentes tradicionales, a los cuales ha decidido reemplazar por "días no laborables".

¿Es feriado el lunes 18 de agosto?

Muchos se preguntan, además, qué pasa con el lunes 18 de agosto. Existe un rumor, que más que rumor es una expresión de deseo, de que el feriado del 17 se "pase" al lunes y esto habilite un feriado en el primer día de la semana laboral.

La verdadera respuesta: el lunes 18 de agosto no pasa absolutamente nada. No es feriado. No es día no laborable. Es simplemente un día más en el calendario.

Los feriados que restan en Argentina en 2025

Feriados

- Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Días no laborables con fines turísticos

- Agosto: 15 de agosto.

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana "largos"

- 15 al 17 de agosto: Día no laborable y Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

- 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.