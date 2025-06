El contundente elogio de Lionel Scaloni a Carlo Ancelotti, el nuevo entrenador de Brasil

Cuando le preguntaron a Scaloni sobre el desembarco de entrenadores europeos en Sudamérica, expresó: “En principio me parece muy bien. Hablamos de uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos, si no el mejor. Va a jerarquizar aún más a Brasil. Me gusta su manera de ser, me gusta todo, diría. Creo que va a estar bueno”, expresó el director técnico campeón del mundo en Qatar 2022.