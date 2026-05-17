En vivo: Argentino también queda con diez por la roja Guiñazú y siguen 0 a 0 en el Olaeta

El José Martín Olaeta es escenario de un partido que atrapa, el clásico del ascenso de Rosario entre Argentino y Central Córdoba. Seguilo en vivo por La Capital

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Los capitanes de Argentino y Central Córdoba se dan la mano en el josé Martín Olaeta.

Francisco Duré va con todo abajo y le saca el balón a Wilfrán Quito. Argentino y Central Córdoba, en el clásico del Olaeta.

A instancias del asistente, Córdoba se quedó con uno menos por la roja a Altamura en el primer tiempo.

El capitán charrúa Paulo Killer y el colombiano Quito Orejuela, en el área de Central Córdoba.

La roja a Theo Guiñazú en Argentino.

Clara de Córdoba. Fuera de foco Gallucci la metió al área, Olivera quedó fuera de foco, Killer no puede empujarla y la despeja Bartalini.

Argentino y Central Córdoba animan en el José Martín Olaeta el clásico de Rosario del ascenso. Los equipos no llegan bien a la cita porque hoy están afuera de los clasificados al Reducido por el segundo ascenso, pero con tiempo para recuperarse. Seguilo en vivo por La Capital.

Por el laso del Salaíto ha tenido muy buenos pasajes de fútbol, pero no pudo traducirlo en mejores resultados y empató en el último encuentro, también de local. Por el lado del Charrúa, su mal inicio de temporada hizo que se cambiara la dupla técnica de Tegñia-Acoglanis para que asumiera Cacho Sialle, que tras dos triunfos ahora viene de caer con El Porvenir.

La previa empezó con incidentes en el ingreso de las dos tribunas, entre hinchas charrúas y salaítos con la policía que reprimió. Por eso el encuentro comenzó 15 minutos después de lo previsto

38' De una chance de Espíndola en el área charrúa, llegó la contra, el mano a mano de Gallucci y Ramírez sacó justo delante de Olivera. Se lesionó y debió salir. Entró Tiago Celes. También entró Octavio Rubarth en Argentino y Stefano Pizzio en Córdoba.

34' Otero entró por Córdoba en el Charrúa y enseguida tuvo un buen remate que contuvo Olivera.

28: primeros cambios en Argentino: entró Carlos Raga por Facundo Aronna y René González por Wilfrán Quito Orejuela.

24' Lo tuvo Córdoba. De un córner de Sánchez que generó Gallucci en una corrida, la cabeceó el mismo recién ingresado en el segundo palo hacia adentro, Olivera esta vez pasó de largo y Bartalini la sacó casi en la línea.

21' Amonestado el ingresado Gallucchi por golpear a Bruno Cabrera.

15' Amonestado Emanuel Rodríguez por entrarle fuerte a Quito Orejuela.

14' Primer cambio; en Córdoba entró Benjamín Gallucci por Joaquín Messi.

10' expulsado por doble amarilla Theo Guiñazu en Argentino, quedan diez contra diez.

Inicio del segundo tiempo

45' (+ 2) Otra vez Olivera evitó el gol de Córdoba. Sánchez empalmó el centro desde la derecha y el arquero la tapó.

44' Giroldi se queda con el gol de Argentino, ante la arremetida de Cejas por derecha, que quedó mano a mano.

41' Gran polémica. Quito recibió entrando bien de 9 y sometió a Giroldi, pero el asistente dio offside. Parecía habilitar Taszczuk.

34' Pelotazo de Duré a un jugador caído y amarilla. Al toque, también la recibió Guiñazú.

28' Dago Sánchez le entró duro a Nery Domínguez pero el juez solo sacó amarilla. Por protestar también amonestó a Quito.

27' Salida de Córdoba con pelotazo largo para Altamura, que le aplicó un codazo a un jugador de Argentino. Roja y Argentino con uno más.

25' Primera de Argentino. Quito entró con todo al área charrúa y disparó fuerte, Giroldi reaccionó y la sacó.

18' De nuevo Olivera evitó el gol de Córdoba, esta vez en los pies de Renzo Altamura que entró solo por derecha y quedó mano a mano.

3' Central Córdoba empezó con todo el partido y el pato Sánchez tuvo el primero pero Oliveras llegó antes.

>>Leer más: Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

Las formaciones de Argentino y Central Córdoba

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11 inicial para recibir a C. Córdoba.



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