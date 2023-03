Tras un mal comienzo en la Primera C, el técnico tendrá la última chance al frente del equipo de Central Córdoba, que el domingo recibe al monarca. Tensión en Tablada

Gana o se va. El Chino Vizcarra no tiene margen de error sí quiere continuar en barrio Tablada. Córdoba está último en la Primera C.

Después del peor arranque de campeonato en muchas temporadas, Central Córdoba transita una semana movidita. Las tres derrotas en los cuatro que disputó puso en jaque a José Vizcarra, de cara al próximo encuentro del domingo ante Real Pilar. Solo le sirve una victoria para seguir en el cargo. “No tiene margen de error, es ganar o se va”, así lo expresaron los dirigentes después de la charla que tuvieron el martes con el técnico en el Gabino Sosa. El clima no es el mejor por Tablada, los resultados en el torneo de la Primera C no acompañan y los socios e hinchas le hicieron saber por las redes sociales el descontento a los directivos, dos de los cuales presentaron la renuncia en los últimos días.