El Chapa Retegui le respondió a Carlos Tevez: "Pensé que era mi amigo"

Carlos Retegui eligió el camino de la moderación para responderle a Carlos Tevez, quien horas antes fue durísimo al afirmar que el ex entrenador de hockey lo había decepcionado porque le falló a él y a su familia por no cumplir con su palabra de acompañarlo en su primera experiencia como entrenador al asumir en Rosario Central. El Chapa no ocultó su sorpresa por el tono que usó el técnico canalla y dijo: "Yo pensé que era mi amigo".