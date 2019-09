El Chacho vuelve a Arroyito, el club de sus amores

Qué decir que de la relación entre Central y Eduardo Coudet que no se sepa. No hay secretos entre dos nombres propios que tienen una simbiosis especial. Uno, el club, alguna vez lo cobijó como jugador y después como técnico. El otro (el Chacho) supo ganarse el cariño desempeñando primero una función y después la otra. Por eso la de hoy no será una tarde más, será aquella en la que Coudet vuelva a pisar el Gigante de Arroyito como técnico de otro equipo. El único antecedente de ese estilo data de abril de 2018, cuando dirigiendo también a Racing pisó el césped del estadio canalla. Aquella vez se llevó una ovación enorme y, se intuye, hoy sucederá algo similar.

Es imposible no hacer referencia a Coudet y Central cuando el camino de ambos se cruzan. Es cierto que allá lejos en el tiempo, el Chacho hizo su parte para ganarse un lugar en el corazón de los hinchas como futbolista, pero en los últimos años esa relación se fortaleció con lo que fue su estadía como entrenador. Desde ese lugar logró que Central reposicionara su imagen en el fútbol argentino en base a buenos resultados, pero sobre todo de buenas campañas, que llevaron al canalla a estar cerca de ganar un título.

Lo pudo haber logrado en 2015 con el torneo local o en la recordada Copa Argentina frente a Boca, un año más tarde en la final también de Copa Argentina ante River e incluso quedó ahí nomás de las semifinales de la Copa Libertadores. El estilo futbolístico que impuso en Central por esos años siempre fue valorado por los hinchas. Lo logró trayendo una andanada de refuerzos en cada mercado de pases, pero logró, aunque en parte, su cometido. También hay quienes podrían tranquilamente recordarles otros muchos nombres de futbolistas que llegaron y pasaron totalmente inadvertidos. Es que eso también fue el Chacho Coudet en Central.

Hoy, como ya ocurrió en dos ocasiones, volverá a enfrentar al Central para el que siempre tiene palabras elogiosas. Aquel 22 de abril de 2018 fue la única vez que visitó el Gigante como DT de otro equipo. Y Racing se impuso por 2 a 0 sobre el Central de Leo Fernández. Casi cinco meses después (el 2 de septiembre) le tocó enfrentarlo pero en Avellaneda. Fue el Racing que, también con un 2-0, le puso freno a la carrera al equipo del Patón Bauza (había ganado los tres primeros encuentros).

El Gigante, Central, Coudet, los hinchas. Antes del partido habrá un lugar para escribir algunas líneas más sobre una historia entre actores que se conocen demasiado, se respetan muchísimo y se quieren más de la cuenta.