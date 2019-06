El bicampeón hizo pesar su chapa y pasó de ronda

Sí, Chile es el bicampeón de América aunque todavía cuesta asumirlo. Ganó las dos Copa América que bien pudieron ser para Argentina, ambas con entrenadores argentinos: Jorge Sampaoli en el 2015 en su país y Juan Antonio Pizzi en la de Estados Unidos 2016, las dos por penales. Ya no tiene un DT criollo pero con Reinaldo Rueda sigue dando pasos firmes y mostrando que aquello no fue casualidad. En la primera fecha goleó a Japón 4 a 0 y ayer venció a Ecuador 2 a 1 para clasificar una fecha antes del final del Grupo C a los cuartos de final.

De paso, la victoria de Chile ayuda a Argentina para su difícil misión de pasar a cuartos (ver aparte). Pero básicamente el equipo transadino hizo lo que se les requiere a equipos con pretensiones de candidatos: no desaprovechar oportunidades. Ayer tuvo la primera para instalarse en la ronda decisiva y la tomó con decisión, ante un Ecuador que luce muy disminuido, que no logró levantar cabeza con Bolillo Gómez y que ahora depende de un milagro para pasar: debe ganarle a Japón en la última fecha y esperar quedar como uno de los dos mejores terceros. Con 3 puntos será difícil.

Pero esa historia le corresponde al equipo del Bolillo, que festejó mucho el penal del empate en los pies de Enner Valencia (clara falta del arquero de Racing Gabriel Arias) pero que no entregó mucho más ante un Chile que golpeó de entrada. Fue cuando Fuenzalida sacó un remate furibundo, cruzado, después de un despeje corto dentro del área.

Pero bastó que Alexis Sánchez conectara defectuosamente un centro desde la derecha, también de entrada en el complemento, para que Chile volviera a poner las cosas en su lugar. En el resultado y en el juego. Porque desde ahí volvió a moverse con suficiencia ante la impotencia rival, que no supo como volver a llegar hasta Arias. Por algo es el bicampeón.