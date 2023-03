Es algo medio difícil de digerir porque realmente llegar a la Nascar no es nada fácil. Agustín (Canapino) tiene la oportunidad de estar corriendo en una categoría importante como es la Indy, lo cierto que ser representante de un país en el exterior no es nada fácil. En cuanto a lo personal siento que es un desafío más que deberé afrontar. Tengo, sinceramente, muchas ansias por todo esto que estoy viviendo.

Sí, conozco bien la pista porque corrí en su momento con mi categoría junto a la Fórmula Uno y es bastante técnica, por lo cual habrá que encontrarle la vuelta con este tipo de autos. Espero adaptarme rápido y hacer un buen papel.

¿Qué representa pilotear un Chevrolet Camaro, que es una de las marcas más emblemáticas en esta especialidad?

Hay varios Camaro, y la verdad es que tiene mucha hinchada. En ese sentido es una marca muy fuerte. La gente, incluso, se sorprendió cuando se enteró que iba a correr con ese modelo. Desde lo individual es un honor por todo lo que representa, independientemente de la potencia que tiene, ya que cuenta con 800 caballos. No tiene mucha aerodinámica, pero habrá que ver cómo me trata.

Vas a correr en circuitos porque en óvalos aún no podés hacerlo. ¿La idea es sumar carreras para poder girar en esos especiales trazados también?

Es la idea y la intención. Por ahora sólo estoy habilitado para correr en circuitos, pero una vez que debute la categoría comenzaría a aprobarme para correr en un óvalo más chico hasta llegar a los grandes, esos que la gente ve de una carrera en Estados Unidos. Hay que conseguir millas, aunque por ahora mi cabeza está en hacer un buen papel en Austin y poder tener continuidad para adquirir experiencia y roce dentro de una competencia que es muy compleja y competitiva.

leguizamon3.jpg El argentino Leguizamón ya corrió en varias oportunidades como parte de categorías de monopostos como Fórmula 3 de Las Américas y Fórmula 4 US.

Argentina tiene varios embajadores en diferentes competencias como Pechito López, los hermanos Girolami, Guerrieri, Canapino, Franco Colapinto y ahora vos en Nascar. ¿Cómo hacés para reunir el presupuesto teniendo en cuenta la constante devaluación de nuestra moneda y otros factores que atentan contra el crecimiento y la economía?

No es nada fácil. Pero en Estados Unidos logré conseguir sponsor. Tanto el equipo CHK Racing como la misma categoría me dieron mucho apoyo y abrieron las puertas. Por suerte les interesó el proyecto, y eso es algo muy importante. A su vez, es verdad que todo esto no fue de la noche a la mañana porque tengo un pasado en Estados Unidos (corrió en Fórmula 3 de Las Américas y Fórmula 4 US y además fue campeón en la fórmula Atlantic) que me permitió hoy en día estar en la Nascar y ser además el primer piloto argentino en esta categoría. Hicimos las cosas muy bien y haciendo eso, se logran los objetivos.

¿Tenés definido cuántas fechas vas a correr?

No, aún no. Es un tema a definir. Por ahora sólo pienso en lo que viene, que es la carrera en Austin, Texas. Una vez que veamos cómo nos fue y cómo es todo con el equipo, veremos qué haremos.

Revolucionaste al país, aunque en Capitán Sarmiento está el epicentro de la alegría.

Uf, recibí mucho apoyo de mi gente. Aunque la verdad es que mucha gente me felicitó por este paso. Y no sólo del país sino de Latinoamérica. Eso también me pone muy contento.

¿Y qué te dijeron en la Actc, ya que corrés en el TC Mouras?

Me dieron su apoyo y también estaban muy contentos. Se portaron de diez. Voy a Estados Unidos, pero vuelvo en unos días porque tengo que estar el 2 de abril para la carrera del Mouras (corre con Dodge), en La Plata, porque esto sigue.

¿Soñabas con llegar tan alto?

Es difícil decir o pensar que iría a correr en la Nascar. Sinceramente, es algo muy difícil. Más siendo argentino. Pero bueno, se me dio y seré el primero en hacerlo. Será una experiencia inolvidable, pero la verdad es que todavía no lo digerí.