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Empresas del departamento San Martín buscan nuevos mercados en el exterior

Las firmas participaron del Santa Fe Business Forum 2026 que reúne a compradores internacionales y empresas argentinas para generar oportunidades de negocios

4 de septiembre 2026 · 09:00hs
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La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe en coordinación con los senadores departamentales.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe en coordinación con los senadores departamentales.

Las empresas del departamento San Martín tuvieron un papel destacado en el Santa Fe Business Forum al recibir la visita de compradores internacionales interesados en conocer de primera mano la producción y los servicios que ofrecen firmas de la región.

En total fueron ocho las empresas de Colonia Belgrano, Cañada Rosquín y El Trébol que abrieron sus puertas a representantes de distintos mercados del exterior. La actividad formó parte de la propuesta impulsada por el gobierno provincial para acercar oportunidades comerciales a las empresas santafesinas. A través de estas recorridas, los compradores pudieron observar en origen los procesos productivos, conocer la capacidad tecnológica de las firmas y establecer contactos directos con sus responsables.

La modalidad permitió mostrar productos, servicios y procesos sin necesidad de que las empresas afrontaran los costos que implica participar en misiones comerciales o ferias internacionales fuera del país. El objetivo fue facilitar el contacto entre potenciales compradores y proveedores, generando vínculos que puedan traducirse en futuras operaciones comerciales.

Recorrida por empresas de la región

Las firmas visitadas pertenecen a distintos sectores de la economía regional, entre ellos genética animal, procesamiento de leche y alimentos, agroindustria y servicios. La variedad de actividades reflejó la diversidad productiva que caracteriza al departamento San Martín y su capacidad para abastecer diferentes segmentos del mercado.

En El Trébol, la jornada concluyó con un encuentro en el Centro Tecnológico de CAFyPEL, donde empresarios y compradores compartieron un espacio de intercambio destinado a profundizar contactos y explorar posibilidades de cooperación comercial.

El senador provincial Esteban Motta destacó la importancia de que las delegaciones internacionales hayan podido recorrer las localidades del departamento y conocer directamente el trabajo que realizan las empresas de la región.

“Para nuestro departamento es muy importante que los compradores internacionales lleguen a nuestras localidades y puedan conocer personalmente lo que producen nuestras empresas. Tenemos firmas con enorme capacidad, tecnología y calidad, y estas acciones permiten mostrar ese potencial directamente frente a quienes están buscando nuevos proveedores y oportunidades de negocios”, señaló.

Puertas abiertas al exterior

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe en coordinación con los senadores departamentales, con la intención de que las oportunidades comerciales lleguen al territorio y no se concentren únicamente en los grandes centros urbanos.

El contacto directo con compradores internacionales representa una herramienta valiosa para las pequeñas y medianas empresas, ya que les permite ampliar su red de clientes, generar nuevos vínculos comerciales y explorar mercados que de otro modo resultarían de difícil acceso.

La llegada de delegaciones extranjeras también puso de relieve la fortaleza del entramado productivo regional y el interés que despiertan las empresas santafesinas en distintos puntos del mundo. Para las firmas, la experiencia dejó abiertas posibilidades de futuras relaciones comerciales y consolidó la presencia del departamento San Martín dentro de una de las principales plataformas de negocios impulsadas por la provincia.

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