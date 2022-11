Es indudable que Willer Ditta despejó las dudas que había generado al momento de incorporarse al club sobre lo que era capaz de rendir. Terminó siendo uno de los más destacados de Newell's durante todo el año. El aprecio que le expresa el hincha es el mejor testimonio de su aporte al equipo. Su juego y el afecto fueron cuestiones recíprocas que lo potenciaron. Así lo puso de manifestó el defensor desde Barranquilla, donde disfruta de las vacaciones y sigue entrenando, según le contó al portal informativo colombiano Nuestros Deportes. “En Newell's me recibieron como en casa. El entorno hizo que las cosas se dieran de la mejor manera” , declaró el zaguero, que llegó a la lepra en enero pasado a préstamo y continuará en el Parque luego de que el club decidiera hacer uso de la opción de compra del 80 por ciento del pase.

Ditta aprovecha las vacaciones para disfrutar más tiempo con la familia y con la gente que hacía tiempo no veía, aunque continúa "entrenando para seguir en forma". Aprovechó la estadía en Barranquilla para observar el partido de Junior, club donde debutó en la primera colombiana, contra Millonarios. Le guarda afecto al club, si bien debió irse por altibajos en su nivel en la última etapa que jugó, siendo muy criticado. Se fue y se reinventó en Newell's.

El por qué del rendimiento

"La convicción y las ganas de salir adelante, de evolucionar, de conseguir una mejor versión de mi fútbol, una estabilidad para mi familia y también una estabilidad emocional. Creo que todo eso lo logré gracias a mis compañeros, a la institución, a la hinchada, que me hizo sentir en casa. Es un conjunto de cosas que hicieron que mi fútbol crezca cada vez más y que haya logrado una estabilidad futbolística. En general fue todo muy positivo. así que me siento feliz y contento, con ganas de volver".

Ninguna revancha

"Siempre dije que no tengo que demostrar nada, sé de mi potencial y nunca dejé de creer que eso es así. Sé de las cualidades que tengo y de lo que me falta por corregir. Debo seguir trabajando y esforzándome para continuar mejorando y creciendo. No dejo de entrenar en vacaciones. Principalmente creo que hay que vivir el momento. Lo disfruto. Lo que venga será bienvenido, pero estoy muy feliz en Newell's. Espero quedarme y disfrutaré hasta el momento que sea".

Los goles que aportó

"Veníamos haciendo un gran trabajo defensivo, pero siempre es importante entregar algo más en ofensiva y se pudieron dar unos bonitos goles (Argentinos 1-0, Central Córdoba 3-0 y Boca 2-0) y que sumaron para victorias importantes. Hay que seguir trabajando, primero defendiendo y después ayudando en la parte ofensiva si se puede. ¿El mejor gol? El de Central Córdoba fue un gol que me había planteado toda la semana, lo había visualizado. Es un gol que como central es muy bonito, porque esas cualidades se ven muy poco (pasó al ataque, fue a buscar la descarga y definió con sutileza)".

¡QUÉ GOLAZO, LEPRA! DITTA cortó, tiró una PARED y definió con CLASE ante CENTRAL CÓRDOBA

El rumor de Boca

"No he recibido ninguna llamada, por ahora son solo rumores. Estoy feliz en Newell's, disfruto de mis vacaciones y de mi familia. Ya luego pensaremos en lo que se viene, la pretemporada y pelear cosas importantes con Newell's".

La ilusión de la selección

"Uno siempre tiene expectativas. Vengo trabajando para una oportunidad. Toca seguir trabajando con convicción. Si se da será bienvenido".