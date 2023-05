Lo sucedido en aquella final entre Central y Boca aún es muy recordada en Arroyito, por el mal arbitraje de Ceballos, quien anuló un gol de Central (por off side de Marco Ruben que existió), cobró un penal en favor del equipo xeneize por una falta (de Paulo Ferrari sobre Gino Peruzzi) que claramente fue fuera del área y en los minutos finales convalidó el gol de Chávez, en posición adelantada.

En declaraciones al día siguientes del partido, Ceballos fue contundente en la apreciación sobre su actuación: "Fue el error más grande mi carrera", dijo. No obstante, defendió la anulación del gol de Marco Ruben que hubiese puesto 1 a 0 arriba a Central y nada dijo sobre el tanto en posición adelantada de Chávez que él convalidó y selló la victoria xeneize. Eso sí: dijo que le pedirá disculpas a quien se las tenga que pedir". Y agregó: "Simplemente lo que puedo decir es que soy un ser humano y me equivoqué en el penal. La explicación es que mirando la imagen no es penal y nada más, me equivoqué y tengo que pedir disculpas".

Lo cierto es que desde aquella vez las vidas de Ceballos y Central jamás volvieron a cruzarse, sobre todo porque el árbitro estuvo mucho tiempo castigado y volvió a dirigir después de un largo tiempo, pero en las categorías del ascenso. Es más, en primera lo hizo sólo en tres ocasiones: Godoy Cruz - Estudiantes por la Copa de la Liga 2021, Arsenal - Huracán por la Copa de la Liga 2022 y Barracas Central -Banfield en el actual torneo.

Hubiese sido todo un suceso que Ceballos formara parte de las autoridades de un partido de Central, en el puesto que sea, pero lo cierto es que su designación como avar para el choque del lunes duró apenas unos minutos.