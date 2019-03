Di Pollina: "Lo que dijo Bauza no ayuda nada"

Luego de que Edgardo Bauza les apuntara a los dirigentes de Central asegurando que "no saben nada de fútbol", ayer el presidente Rodolfo Di Pollina le salió al cruce y también dijo lo suyo: "Bauza se equivocó con sus declaraciones, no era el momento para hacer ese tipo de manifestaciones". Y agregó: "Para mí no es el momento para este tipo de declaraciones. Estamos pasando una crisis futbolística y no necesitamos guerras", expresó. Y agregó: "A nadie le gusta echar a los ídolos pero la decisión de despedir a Bauza se tomó por el bien del club".

"Las declaraciones de Bauza no ayudan para nada en este momento, tenemos que aclarar la situación y seguir para adelante. No coincido en las formas y lo que manifestó acerca del último mercado de pases, no quiero entrar en una polémica porque le hace mal al club", expresó el directivo canalla.

Cuando fue consultado por la renuncia indeclinable del vicepresidente Lucero, Di Pollina confió: "Martín (por Lucero) me dijo que tenía que tomar una decisión que era netamente personal. No tiene nada que ver con la institución y lo que pasó con Bauza no creo que haya incidido en la renuncia".

Por último dijo: "Estamos tomando las decisiones que hay que tomar, le pedimos a la gente que esté tranquila. No hay que entrar en una histeria colectiva de que todo está mal".