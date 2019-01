El presidente de Rosario Central , Rodolfo Di Pollina, confirmó que el club de Arroyito aguarda que Independiente formalice una oferta para comprar el pase del delantero Fernando Zampedri. Pero aclaró que quedan pocas horas para que cierre el libro de pases y es condición que el equipo auriazul pueda conseguir un reemplazante.

"Hay un acercamiento no formal, y estamos esperando la formalidad, el tema es que se termina el libro de pases en pocas horas", expresó esta mañana en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho.

"Nuestra posición siempre fue que en la medida que la oferta sea muy importante para el club y nos permita seguir reinvirtiendo y conseguir un reemplazante de nivel, el club podría analizarlo, nos quedan pocas horas y por eso se hace más dificultoso que hace 20 días", agregó.

"Todavía no tiene figura de proyecto", aclaró el dirigente, aunque admitió que significa una chance de obtener "ingresos genuinos" para el club.



Además Di Pollina reveló que el club "tiene un nombre en vista" para que arribe si se va el Toro Zampedri, "pero a medida que se acerca el final del libro de pases se achican las chances".

En tanto dijo que existe la chance de que el arquero Diego "Ruso" Rodríguez pase a préstamo a Defensa y Justicia. "Es una posibilidad cierta que interesa tanto a él como al club", estimó.





Por última Di Pollina descartó que el club auriazul impulse un proyecto para que se habilite el expendio de cerveza durante los partidos. "Me llamó la atención porque no hemos hecho gestiones por ese tema, pregunté al departamento de marketing, me dijeron que se estaba hablando, pero no hay un proyecto formal ni pedido del club, no es prioridad", aclaró.

"Más allá de este tema que nos es prioridad, los clubes necesitan generar recursos genuinos", agregó.

De cara al próximo clásico que se jugará el 10 de febrero puntualizó en fortalecer lazos para garantizar la convivencia entre los hinchas. "Después de lo que pasó en el último clásico que no se pudo jugar en Rosario tiene que ser un punto de inflexión para ir elevando la vara, la pasión no la vamos a perder, pero si tenemos que desdramatizar todo esto y ser ejemplo de convivencia, como dirigentes tenemos que proponer eso".