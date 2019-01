Central resiste la seductora oferta por Zampedri

Señala su norte. Ya empezó el torneo y Zampedri sigue en el escenario

del mercado de pases argentino. Leonardo Vincenti

Central recibió una oferta superadora por Fernando Zampedri pero por ahora le dijo que no. Priorizó nuevamante la faz deportiva a la económica, pero no es definitivo porque hoy puede formalizarse y será aún más difícil de rechazar. Hoy puede ser el Día D, ya que mañana cierra el libro de pases y no habrá ninguna posibilidad más, ya que el ofrecimiento es del fútbol local, de Independiente, y para todos corren las mismas reglas. La negativa canalla tiene que ver con el margen casi nulo que tiene para traer un reemplazante, de los cuales le quedó uno en carpeta. El entrerriano ya está recuperado de una dolencia en el tobillo izquierdo y tiene los boletos para ser titular el sábado ante Aldosivi (ver página 3) pero para que quede confirmado habrá que esperar unas horas más.

Parecía todo definido. Parecía que ya no habría otro capítulo de Independiente por Zampedri, más porque ayer presentó al paraguayo Cecilio Domínguez, pero ayer el representante del Toro, Gabriel Federico, acercó una oferta difícil de rechazar: prácticamente 3 millones de dólares limpios para Central. Si se tiene en cuenta que la cláusula de rescisión (para clubes extranjeros) está en el orden de los 4 millones de la misma moneda, es muy obvio decir que a la dirigencia le costó decir que no. Pero es un "no" que no es definitivo, porque hoy mismo puede llegar el ofrecimiento formal del club de Avellaneda y tal vez la cuestión pueda virar, más si aparece algún dinero más.

La realidad es que Central precisa una venta de ese tenor, le vendría bárbaro y no hay dudas de que si a esa oferta la hubieran acercado hace un mes atrás (o menos), Zampedri no estaría más en el Arroyito. Pero claro, si hubiera sido entonces, el club tenía muchas más posibilidades de reemplazarlo. En cambio ahora el libro de pases cierra sí o sí mañana y después de ese día no habrá ninguna chance de incorporar a nadie.

Es más, cuando Independiente acercó la anterior propuesta hace dos semanas, Central tenía en carpeta tres nombres de sustitutos. Hoy le queda sólo uno, porque los otros dos ya consiguieron club, y tampoco puede esperar.

Por eso, teniendo en cuenta esa gran dificultad, Central ayer dijo que no, pero no está cerrado. No hay que olvidar que Zampedri va a cumplir 31 años el 14 de febrero y esta posibilidad de transferencia será única para él. Y el club también sabe que difícilmente haya en el futuro un ofrecimiento así de jugoso.

Por lo pronto, Zampedri ya está listo para volver a jugar y está cómodo en el club, adonde está al día pese a algunas versiones en contrario. Es más, hace dos meses le modificaron el contrato pero si finalmente se queda, la dirigencia sabe que tendrán que sentarse nuevamente a renegociarlo.

Eso sí, entre hoy y mañana debe definirse sí o sí, al menos en el mercado local. Desde que la primera división del fútbol argentino se estructuró en la Superliga, ya no se permiten inscripciones cablegráficas que prolongaban el tiempo de negociación.

Mañana a las 20 será la hora de cierre del libro de pases y como nombres nuevos pueden figurar el de Zampedri en Independiente o el de Diego Rodríguez en Defensa y Justicia. Central no piensa inscribir a nadie más (ver "Bauza..."). En efecto, el Ruso no tiene ninguna cabida en el plantel y lo pidieron desde el Halcón, ya Ezequiel Unsain no tiene una alternativa de experiencia. Se iría a préstamo.

En este punto, también corrió la versión de que Central tenía una deuda con Independiente por el pase en su momento del Ruso, y que podría incluirse en la negociación por Zampedri, algo que fue desestimado porque no existe tal pasivo.

