Di María: "Me dolió no haber sido convocado"

El rosarino Angel Di María le concedió una nota al programa Espn Redes, habló casi exclusivamente de su paso por la selección argentina y también mostró la bronca que le genera no estar convocado en el ciclo de Lionel Scaloni. Algunas de las frases salientes de la entrevista al ex volante de Central.

El DOLOR DE NO SER CITADO: "Me dolió mucho no haber sido citado en las tres convocatorias del ciclo de Lionel Scaloni, en los partidos ante Guatemala, Colombia, Irak, Brasil y dos veces con México. Vi cómo jugó el equipo y me dolió mucho no estar. Mi mujer me decía que se notaba que, mientras jugaban, estaba nervioso. Son cosas que sólo el que vistió esa camiseta puede saber cómo se viven".

LA CHARLA CON SCALONI: "Tuve la posibilidad de hablar con Scaloni pero todavía no hay nada cierto sobre la convocatoria para los partidos amistosos de marzo contra Venezuela y Marruecos. Sigo haciendo mi trabajo para estar porque sé lo importante que es vestir esa camiseta para todo jugador. Estar en la selección es lo máximo, siempre di la vida por estar ahí y cada vez que voy siento lo mismo que sentí la primera vez que jugué en la selección".

LAS CRITICAS: "Me tomo mal las críticas. Muchas veces nos callamos pero a veces uno se cansa y explota. De 100 puteadas agarro una y le contesto. El otro día que jugué Champions League contra Manchester United uno me puso "ojalá que no llegues a tu casa", son cosas que duelen. En el Mundial de Rusia uno me puso "ojalá que te amputen las piernas". Es ahí donde uno se enoja mucho. No contesto ni leo las críticas. Siempre escuchás o ves algo en las redes y lo terminás leyendo porque lo tenés adelante".

LA PESADA MOCHILA DE JUGAR EN LA SELECCION: "Es difícil estar en la selección. Hay una mochila muy pesada que se fue pasando y seguramente si en esta Copa América, esté quien esté, no se logra el título, igual seguirá pasando a los que vienen y la mochila pesará mucho más".

LA NUEVA CAMADA: "Los jóvenes que están ahora en la selección pueden sentir lo mismo que nosotros apenas llegamos, pero cuando pasan los años empezás a sentir la misma presión que te hacen sentir los periodistas y las redes sociales. Pero más allá de la presión, uno cuando está ahí disfruta al máximo cada día porque son cosas únicas que se viven y son imposibles de explicar".

EL TRABAJO DE SCALONI: "Vi todos los partidos y se ve que hay un muy buen trabajo de Scaloni y el cuerpo técnico. Se ve que hay jugadores de mucha calidad. Trato de pensar en mí y hacer lo mejor para estar ahí y dar lo máximo para ser titular".