Di María celebró el pase a la final de la Copa América con un emotivo mensaje

Ángel Di María celebró -tras la victoria ante Canadá- el pase a la final de la Copa América de Estados Unidos 2024 con la selección argentina en las redes sociales, donde emitió un emotivo mensaje. “No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores”, comenzó diciendo Di María en su cuenta de Instagram.

“Todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gane, me llevo muchos trofeos más que importantes, pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada”, destacó más adelante.