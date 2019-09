"Desplegaremos nuestro poderío", afirmó la DT canalla

La cosecha del primer triunfo del torneo de AFA como puntapié inicial no le hizo bajar los brazos. La directora técnica del equipo de fútbol femenino de Rosario Central, Roxana Vallejos, preparó toda esta semana al plantel para el segundo encuentro que será el lunes en Rosario y nada menos que en el Gigante de Arroyito (en un principio se iba a jugar en Granadero Baigorria). Se jugará a las 15.10, ante las chicas de Social Atlético Televisión (SAT), contará con el arbitraje de Laura Fortunato (árbitra pricipal en el Mundial de Francia 2019 y quien dirige por primera vez en Arroyito) y se televisará por TNT Sports. “Desplegaremos todo nuestro poderío”, adelantó Vallejos.

El ingreso al estadio será libre y gratuito pero habrá que llevar un alimento no perecedero para los tres merenderos Arcoiris Auriazul con los que colabora el club. Se habilitará la puerta 5 una hora antes del pitazo inicial.

Vallejos, de 38 años, es una de las pocas técnicas mujeres de entre los 17 equipos que juegan en AFA (además de ella están las entrenadoras de Huracán y Lanús) y tiene una larga trayectoria como futbolista: jugó como volante por derecha en Independiente por catorce años, pasó por Estudiantes de la Plata y por las selecciones argentinas Sub 17, Sub 20 y mayor. Además, se recibió de entrenadora internacional y dirigió en divisiones inferiores de Estudiantes. Un currículum por demás de sólido como para reemplazar a la anterior técnica Rosana “Zurda” López, quien estuvo con las auriazules durante cuatro años. La actual técnica, sin embargo, no se queda en lo que fue: sigue estudiando y formándose, prueba de ello fue el viaje desde Rosario a La Plata del viernes pasado. Gran parte del trayecto la pasó leyendo sobre táctica futbolística.

SAT también goleó en la primera fecha. Le ganó 8 a 1 a El Porvenir (con seis goles de la delantera Zoraida Leguizamón, mientras que los dos restantes fueron de Yamila Ruiz y Evelyn Aragañaraz). En tanto las canallas golearon 5 a 1 a Villa San Carlos (el primer gol del torneo lo metió Selena Chamorra, a los que se sumaron dos dobletes, uno de Erica Lonigro y otro de Brisa Cortés).

“Vi el partido de SAT y El Porvenir y observé a un equipo de Gerli desconocido y a un SAT con jugadoras interesantes a la hora de definir, será una virtud nuestra si podemos neutralizar esas acciones. Más allá de lo que pueda jugar SAT, vamos a seguir insistiendo con nuestro juego, basado en mantener la posesión de la pelota, es una buena medida para ir de menos a más y partido a partido”, dijo Vallejos.

¿Designará a alguien para que marque especialmente a Lequizamón, quien en el primer partido se cansó de hacer goles?

No la conozco, por el momento vamos a desplegar nuestro poderío, si se llegará a complicar ahí sí buscaremos alguna estrategia pero por el momento estamos pensando en nosotros, en cómo tenemos que mejorar como equipo e ir ajustando. Tenemos buen equipo, con recambio, estamos contentas de lo realizado hasta ahora. Esto recién comienza, hay que seguir trabajando mucho.

El equipo técnico que acompaña a Vallejos está formado por el preparador físico Pablo Díaz, la kinesióloga Ana Belén Pérez, el médico Franco Frina, la utilera Jesica Oroño, la nutricionista Ivana Monetto y el delegado de AFA Facundo Newton. En tanto, la dirigente que está con las chicas desde el primer momento es la vocal titular de la comisión directiva Carla Facciano.

“Venimos trabajando hace tiempo para que el fútbol femenino de Central crezca, pero ahora que entramos en AFA se visibiliza. En el partido que jugamos en noviembre del año pasado en el Gigante contra Estudiantes, la primera demostró que estaban para más. Solicitamos ingresar a AFA durante varios años, antes del anuncio de (Claudio) Tapia incluso, por eso puedo decir que este presente se trabajó mucho”, dijo la dirigente.

Además aseguró que el proceso que terminó con Central jugando en el torneo de primera de AFA sumó profesores, nutricionista, comodidades, pretemporada, una nueva técnica con experiencia, cuerpo médico, ropa y tecnología. “Es un plantel de 28 jugadoras, en esta primera etapa hicimos ocho contratos porque invertimos mucho en el proceso pero hay proyección para más. Queremos que trabajen con los mismos recursos de la primera masculina y empezar a trabajar mucho en las inferiores para consolidar el semillero”.

Por último, Facciano reconoció que hace pocos días le preguntaban por Twitter: ¿Para cuándo el partido de las chicas en el Gigante? “Dije pronto, y también cumplimos, estamos apoyando hace mucho tiempo al equipo femenino y las chicas están felices”.

La primera vez de Laura en el Gigante

La árbitra principal del partido será Laura Fortunato, quien le dijo a Ovación que dirigió varias veces las reservas de Central y de Newell’s en masculino pero nunca lo hizo en los estadios principales. “Estoy muy contenta de que sea en el Gigante. Y también que crezca y se vaya profesionalizando el fútbol femenino porque también será importante para la profesionalización de las árbitras”, dijo quien fue la principal jueza argentina en el Mundial de Francia. Sus asistentes serán Mariana De Almeida, Antonella Alvarez de Olivera y María Estefanía Pinto.