Deportista denunció por acoso sexual al entrenador de la selección argentina de lucha

"Con el entrenador nacional David Ochoa, siendo yo menor, ya me había invitado a estar con él y siempre le dije absolutamente que no, porque él era una persona adulta. Incluso me decía que tenía que dejar a mi pareja. Me venía a atosigar todo el tiempo", contó la joven a Página 12.

"Todo eso hasta el 2024, que me invitó a dormir con él y ahí le dije que no me molestara más, que estaba cansada y que no quería nada con él. A partir de ahí no lo vi más", agregó Cabera, ganadora del bronce en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Rosario 2022, la plata en el Panamericano sub-23 de Colombia y el bronce en el Panamericano sub-20 de Perú 2024.

La aplicación por un esguince de tobillo

Con respecto a la acusación contra Maier, colaborador de la comisión técnica deportiva del COA, Cabrera dijo que, previo al Panamericano U20 de Perú, tenía un esguince de tobillo. Y que Maier le aplicó una inyección a ella y a un compañero que también se encontraba lesionado.

image - 2025-06-30T152626.661.png La deportista Maia Cabrera contó que Yuri Maier le aplicó una inyección que la hizo desmayar.

"Nos dijo que era un diclofenac", conto la deportista, antes de agregar que ambos sufrieron desmayos y ella vómitos e hinchazón del rostro.

Cabrera ganó la medalla de bronce y accedió a la final en la singular modalidad de lucha en la playa. Pero antes del combate por el oro, Maier le planteó: "Maia, no vas a poder competir, porque lo que te inyecté es doping".

Así fue que Cabrera se bajó de la lucha decisiva, ante el temor de un dóping positivo. Pero esto no fue todo.

La deportista habló y tuvo sus consecuencias

La luchadora mantuvo posteriormente una charla con su entrenador, quien le comentó: "Yuri está súper enojado con vos porque anduviste divulgando que él te inyectó. Dijo que no te va a apoyar en más nada, en los viajes, en nada. Acá perdiste".

La luchadora explicó que le aconsejaron que hiciera la denuncia al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard, pero como María Julia Garisoain es la que me iba a recibir y pertenece al SOS (una línea de denuncia confidencial del Enard para los atletas) no fui, ya que ella es muy amiga de Yuri", planteó.

"Ya había pasado con (la entrenadora) Salinas, que realizó la denuncia por ese medio y quedó archivada", señaló

Maier no es solo colaborador de la comisión técnica-deportiva del Comité Olímpico Argentino, sino también de la misma comisión de la Federación Argentina de Lucha. Además participa, con diferentes cargos, en organizaciones internacionales, como la Confederación Panamericana de Lucha y el Comité Olimpico Internacional.

La luchadora olímpica que también denunció

Patricia Bermúdez, única luchadora argentina de la historia que compitió en dos Juegos Olímpicos, también habló con Página 12 sobre la denuncia que ella radicó en la Justicia y planteó que la "llevaron a una situación de vulnerabilidad y riesgo".

image - 2025-06-30T152125.452.png La deportista olímpica Patricia Bermúdez denunció a Maier, entre otros, por "discriminación".

Bermúdez dijo que la denuncia que realizó fue "contra la Federación, el presidente (Fernando Rittner), por tener un puesto y no hacerse cargo, porque al final no tomaba ninguna decisión".

"Contra Yuri Maier, por discriminación durante tantos años. El siempre se metió con mis raíces porque soy de una provincia muy pobre, así me dijo muchas veces, que soy una muerta de hambre, cosas así", añadió .

"Y también contra el manager Daniel Rodríguez, que venía y me decía: "Vos estás gorda", agregó.