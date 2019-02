Delpo tuvo un regreso triunfal

Juan Martín del Potro, tras cuatro meses de inactividad por una lesión en la rodilla derecha, regresó al circuito con una victoria en el torneo de Delray Beach (Florida, EEUU) ante el japonés Yoshihito Nishioka por 6/3 y 7/5, en una hora y cincuenta minutos de partido. Pero se mostró cansado y dolorido. Hoy, a las 22, jugará en segunda ronda frente al estadounidense Reilly Opelka, flamante campeón del Open de Nueva York, que le ganó a su compatriota Tennys Sandgren por 6/4 y 6/0.

A pesar de las molestias durante el partido de ayer, el argentino continuará en este torneo y además piensa en que la próxima semana tendrá que defender el título conseguido en la pasada temporada en el Abierto de México, para conservar el cuarto lugar en el ránking.

"Me costó. Lo sentí bastante. Me tocó un rival bastante sólido, que me hacía correr, y los puntos eran muy largos. Fue una primera rueda dura porque Nishioka es sólido desde la base, pero jugué bien en momentos específicos. Necesito seguir trabajando mucho en mis piernas, porque me sentí cansado al final del segundo set. De todas formas, eso es normal por ahora", reconoció el tandilense tras el triunfo ante el japonés, que se ubica 72º en el ránking.

Del Potro, primer favorito del torneo, rompió el servicio de Nishioka en el quinto juego, quien volvió a tablas en el sexto. Con el 6/5 a favor, La Torre de Tandil tomó las riendas del juego y se hizo con la victoria en el segundo punto de partido.

Thor en Acapulco

Durante el último US Open, en el que fue finalista, Juan Martín Del Potro fue protagonista de una comparación curiosa: su potente drive fue puesto al nivel del golpe del martillo que Thor usa en la popular saga de Los Vengadores. Tanto que el actor Chris Hemsworth, quien interpreta al superhéroe en las películas, se prendió a la broma. Esa comparación fue nuevamente puesta en escena ayer. El Abierto de México, anunció la participación del tandilense con un video que muestra una escena de la película Infinity War.

"Juan Martín siempre tuvo el compromiso de defender el título en Acapulco. El sabe lo mucho que es querido en México e hizo un esfuerzo en su recuperación para jugar esta semana en Delray Beach y defender su corona aquí", afirmó ayer Raúl Zurutuza, director del Abierto que contará con la presencia de Rafael Nadal.